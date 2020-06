Tin nóng ngày 9/6: Khởi tố nguyên Phó Cục dược liên quan thuốc ung thư giả

1. Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường: Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại… Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy. 2. Xuồng CSGT Hạ Long va vào người đang tắm biển tử vong: Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ xuồng CSGT đi tuần tra va vào người dân đang tắm biển khiến một người tử vong. Vào chiều 8/6, khi đang đi làm nhiệm vụ, xuồng của Tổ công tác Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố Hạ Long) gồm 3 cán bộ chiến sĩ nghe thấy tiếng va chạm và phát hiện có người cởi trần nổi phần lưng phía sau xuồng. Dù đã sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. 3. Phạt nhiều tài xế che biển số né cảnh sát: Xe ô tô không được phép vào khuôn viên bệnh viện Bạch Mai đón đưa bệnh nhân nên nhiều lái xe đã dừng trước cổng, ngoài đường Giải Phóng trái quy định. Nhằm tránh camera phạt nguội, nhiều tài xế dùng chiêu che biển kiểm soát. Nhận được thông tin, công an Hà Nội đã bố trí tổ tuần tra lưu động thường xuyên kiểm soát, đồng thời phối hợp với Trung tâm điều khiển tín hiệu đèn (Phòng CSGT) phát hiện và xử lý vi phạm. 4. Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế: Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời, khởi tố Phạm Hồng Châu (SN 1957, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), nguyên Trưởng Phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược Bộ Y tế. Việc khởi tố vụ án này là diễn biến mới liên quan quá trình tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. 5. Cãi nhau với vợ, chồng bị cắt phăng "của quý": Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra vụ chồng bị vợ gây thương tích ở bộ phận sinh dục xảy ra tại xã An Thái Đông. Theo đó, chỉ vì cự cãi hàng ngày, anh T.T.T. (31 tuổi) bị vợ là chị N.T.T.A. (34 tuổi) dùng vật sắc bén chưa rõ là dao hay lưỡi lam, gây thương tích ở bộ phận sinh dục. Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. 6. Bắt được kẻ cầm đầu 200 giang hồ áo cam náo loạn Sài Gòn: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng Tuấn B. (SN 1985, ngụ quận 6) - kẻ có vai trò cầm đầu vụ việc, khi hắn đang lẩn trốn tại Ninh Thuận. Tuấn B. khai do một đàn em mâu thuẫn với người khác nên hẹn gặp nhau để “nói chuyện”. Khi được báo tin, Tuấn B. đã huy động hàng trăm đàn em đi giải quyết. Do số lượng đàn em quá đông nên nhóm mặc áo cam để tránh đánh, chém nhầm. >>> Xem thêm video: Tạm giữ hơn 30 nam nữ nghi sử dụng ma tuý trong quán karaoke | VTC14

1. Thủ tướng đồng ý mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường: Phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại… Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy. 2. Xuồng CSGT Hạ Long va vào người đang tắm biển tử vong: Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ xuồng CSGT đi tuần tra va vào người dân đang tắm biển khiến một người tử vong. Vào chiều 8/6, khi đang đi làm nhiệm vụ, xuồng của Tổ công tác Cảnh sát đường thủy (Công an thành phố Hạ Long) gồm 3 cán bộ chiến sĩ nghe thấy tiếng va chạm và phát hiện có người cởi trần nổi phần lưng phía sau xuồng. Dù đã sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. 3. Phạt nhiều tài xế che biển số né cảnh sát: Xe ô tô không được phép vào khuôn viên bệnh viện Bạch Mai đón đưa bệnh nhân nên nhiều lái xe đã dừng trước cổng, ngoài đường Giải Phóng trái quy định. Nhằm tránh camera phạt nguội, nhiều tài xế dùng chiêu che biển kiểm soát . Nhận được thông tin, công an Hà Nội đã bố trí tổ tuần tra lưu động thường xuyên kiểm soát, đồng thời phối hợp với Trung tâm điều khiển tín hiệu đèn (Phòng CSGT) phát hiện và xử lý vi phạm. 4. Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế: Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, khởi tố Phạm Hồng Châu (SN 1957, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), nguyên Trưởng Phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược Bộ Y tế. Việc khởi tố vụ án này là diễn biến mới liên quan quá trình tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án "Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh " xảy ra tại Công ty VN Pharma ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. 5. Cãi nhau với vợ, chồng bị cắt phăng "của quý": Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đang điều tra vụ chồng bị vợ gây thương tích ở bộ phận sinh dục xảy ra tại xã An Thái Đông. Theo đó, chỉ vì cự cãi hàng ngày, anh T.T.T. (31 tuổi) bị vợ là chị N.T.T.A. (34 tuổi) dùng vật sắc bén chưa rõ là dao hay lưỡi lam, gây thương tích ở bộ phận sinh dục . Hiện anh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. 6. Bắt được kẻ cầm đầu 200 giang hồ áo cam náo loạn Sài Gòn: Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ đối tượng Tuấn B. (SN 1985, ngụ quận 6) - kẻ có vai trò cầm đầu vụ việc, khi hắn đang lẩn trốn tại Ninh Thuận. Tuấn B. khai do một đàn em mâu thuẫn với người khác nên hẹn gặp nhau để "nói chuyện". Khi được báo tin, Tuấn B. đã huy động hàng trăm đàn em đi giải quyết. Do số lượng đàn em quá đông nên nhóm mặc áo cam để tránh đánh, chém nhầm.