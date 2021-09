Tin nóng ngày 4/9: Chồng hờ bị đâm chết vì cãi nhau với vợ

Chồng hờ bị đâm chết vì cãi nhau với vợ: Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra vụ án mạng tại phòng trọ trong khu phong tỏa thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi (Bình Thuận). Trước đó, bà Tôn Thị Ngọc Ngà (SN 1990) và anh Phạm Quốc V. (SN 1997) xảy ra mâu thuẫn. Sau cãi vã, chị Ngà lấy con dao trong bếp đâm trúng ngực anh V. dẫn đến tử vong. Ba trẻ em đuối nước thương tâm tại Quảng Trị: Khoảng 13h30 ngày 4/9, một nhóm khoảng 5 em nhỏ rủ nhau ra khu vực hồ Lò Gạch chơi, không may 3 em bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Những em còn lại chạy về thông báo với người thân tới cứu. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ, nhưng 3 nạn nhân đã tử vong do ngạt nước. (Ảnh minh họa) Nghi án chồng trẻ sát hại vợ: Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Trần Tuấn Dương (SN 1997) để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, sáng 1/9, chị N.T.T. (SN 1990, quê Thanh Hóa) được phát hiện chết chưa rõ nguyên nhân tại khu dân cư Giang Hạ (phường Tân Dân, TP Chí Linh). Chị T tử vong do ngạt thở. Ngoài ra, trên thân thể nạn nhân còn có dấu vết của ngoại lực tác động. Hà Nội triển khai 39 chốt kiểm soát ở các tuyến đường ra, vào vùng đỏ: Từ 7h ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ). Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. 2 bố con nghèo chết đuối thương tâm: Không kiếm được tiền để mưu sinh trong mùa dịch COVID-19, 2 bố con ông Anh rủ nhau ra sông Lại Giang, đoạn chảy qua khu phố Bình Chương (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thả lưới bắt cá, không may bị trượt xuống hố sâu và bị nước cuốn trôi và tử vong. Đốt bình gas mini tự tử: Khoảng 14h30' ngày 4/9, người dân tại khu vực đường Phan Bội Châu, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) nghe tiếng nổ lớn xuất phát từ căn nhà của anh Huỳnh Ngọc Hoàng (SN 1993) nên chạy đến xem thì phát hiện anh này nằm gục dưới vũng máu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Hoàng có mâu thuẫn với vợ nên đốt bình gas tự tử, dẫn đến bị bỏng nặng. Hỗn chiến vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 2 người thương vong: Ngày 4/9, Công an huyện bắc Quang (Hà Giang) cho biết đơn vị này đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên khiến 2 người thương vong. Trước đó, khoảng 22h30 ngày 2/9 tại tuyến đường liên thôn, thuộc địa phận thôn Hồng Thái (xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ xô sát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Vụ việc khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Khởi tố đối tượng tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch: Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Nhân (SN 1979) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ. Mặc dù có hành vi tụ tập ăn nhậu trong mùa dịch nhưng khi được mời lên trụ sở làm việc, đối tượng có hành vi lăng mạ, tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong tại Quảng Nam: Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ nổ tại ngôi nhà ở thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam khiến 2 vợ chồng tử vong nghi là do chế tạo mìn. Trước đó, ngày 3/9, tại thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong đã xảy ra vụ nổ nghi do mìn khiến 2 vợ chồng ông Nguyễn Minh (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (56 tuổi) tử vong, còn ngôi nhà cấp bị đổ sập hư hỏng hoàn toàn. >>> Video: Những người lính quân y có mặt tại TP HCM hỗ trợ người dân cống dịch COVID-19. Nguồn: Youtube

