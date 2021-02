Tin nóng ngày 2/2: Bị đâm chết vì nói chuyện gia đình người khác

Bị đâm chết vì nói chuyện gia đình người khác: Anh Đinh Văn Nghĩ (34 tuổi) tổ chức nhậu cùng nhóm bạn tại vườn xoài ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Lúc này, Lê Văn Ngà (38 tuổi, ngụ xã Trung Thạnh) cũng mua rượu về nhà nhậu (nhà của Ngà cách nhóm Nghĩ nhậu khoảng 30m). Trong lúc uống rượu, Ngà nghe Nghĩ nói về gia đình mình với những lời khó nghe. Sau đó, Ngà mang dao Thái Lan ra chỗ Nghĩ nhậu đâm chết nạn nhân. Hôm nay, VKSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngà về hành vi “Giết người". Thi thể thiếu nữ 18 tuổi trong lô cao su với vết dao đâm: Tối 1/2, sau khi tan ca, chị H. (18 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Dương) lái xe máy rời nơi làm việc, sau đó mất tích. Gia đình đi tìm kiếm nhưng không thấy. Rạng sáng 2/2, một số người dân đi ngang qua khu vực lô cao su thuộc xã Phước An phát hiện xe máy của chị H. nằm bên đường, bên cạnh là thi thể nữ công nhân xấu số với một vết thương trên ngực trái nghi bị dao đâm nên báo công an. Người phụ nữ xúc phạm công an bị phạt 15 triệu: Ngày 2/2, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với bà M. và 200.000 đồng với ông T.. Họ cùng trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bà M. có lời lẽ xúc phạm lực lượng thi hành công vụ, đồng thời dùng điện thoại quay lại và phát trực tiếp (livestream) lên mạng xã hội. Ông T. biết việc làm của bà M. là sai nhưng không can ngăn mà còn cổ súy và xúc phạm các chiến sĩ công an. Nổ tại nhà dân làm một người nguy kịch: Khoảng 9h30 ngày 2/2, một người đàn ông khoảng 65 tuổi về nhà tại khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi vừa mở cửa thì căn nhà bỗng phát nổ khiến người này văng ra xa, bị thương nặng, được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Con trai phóng hỏa đốt cha: Ngày 31/1, trong lúc say rượu, Lương Văn Côi (30 tuổi trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) mâu thuẫn với cha là ông Lương Văn Thiện (cha đẻ của Côi). Sau đó, anh ta đổ dầu hỏa đổ lên người cha rồi châm lửa đốt. Nạn nhân bỏng nặng toàn thân, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngày 2/2, Công huyện Lộc Bình đang tạm giữ Côi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Chém phó trưởng công an xã: Quàng Văn Cường (38 tuổi, ở xã Thanh Hưng, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện ngáo đá, say rượu rồi dùng gạch, đá ném vào nhà anh Vũ Đình Xá (người cùng bản). Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến giải quyết. Cường đã chất rơm, đốt xe máy của lực lượng chức năng đồng thời dùng rìu, dao, gạch, đá tấn công khiến Phó trưởng Công an xã Thanh Hưng bị thương. Hôm nay, Công an huyện Điện Biên đã khởi tố Cường về tội Chống người thi hành công vụ và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Phát hiện hơn 1,4 tấn thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc: Ngày 2/2, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang Công ty TNHH thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu Phú Đặng Gia Thịnh (địa chỉ tại TT Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Có 1.465kg thịt heo đông lạnh, không có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng. >>> Xem thêm video: Nhậu say, bị khiêu khích nên đâm chết người. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

