Tin nóng ngày 4/10: Bắt nhóm người dùng gậy đánh con nợ đến đa chấn thương

1.Dùng gậy đánh con nợ đến đa chấn thương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Giang (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê); Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, thị trấn Hương Khê); Phan Huỳnh Đức (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) đều trú tại xã Hương Xuân về hành vi Cố ý gây thương tích. Các đối tượng trên mở công ty hoạt động cho vay tiền và cầm cố tài sản và mới đây đã đánh con nợ là anh Lê Ưu Việt (SN 1992, thị trấn Hương Khê) đa chấn thương tỷ lệ thương tích 8%. 2. 36 đối tượng bị bắt trên sới bạc trăm triệu. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú triệt phá thành công một sới bạc tại ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú), bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt. 3. Hàng chục lần hiếp dâm bé gái hàng xóm. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã tạm giữ đối tượng N.H.N (SN 1999, trú tại thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là bé gái 8 tuổi, trú cùng thôn với đối tượng. N. khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân vào tối ngày 30/9/2020, trước đó, N. cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. 9 lần nữa. 4. Cổng sắt trường học đổ sập, đè trúng học sinh lớp 3. Cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã làm rõ nguyên nhân vụ cánh cổng sắt của Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ cơ sở 2 (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) bất ngờ đổ sập, đè lên chân 1 học sinh lớp 3. Trước đó, giờ ra chơi chiều 2/10, trong lúc cháu Đinh Đan L (học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ cơ sở 2) đứng gần cánh cổng sắt của nhà trường thì bất ngờ cánh cổng sắt đổ sập đè lên phần chân của cháu. 5. Bắt “hot girl” giật và trộm 46 sợi dây chuyền trong Toà thánh. Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Hồ Văn Gập (SN 1986) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1991, cùng ngụ An Giang) để điều tra mở rộng về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Trước đó, lợi dụng Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung của Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tập trung đông người để hoạt động móc túi, cướp giật tài sản Tang tvật gồm: 3 điện thoại di động, 7 mặt dây chuyền kim loại màu vàng, 3 mặt dây chuyền kim loại màu trắng, 30 sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng 16 sợi dây chuyền kim loại màu trắng. 6. Ô tô chở thuốc lá lậu bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Ngày 4/10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ một xe ô tô chở hơn 13.000 gói thuốc lá nhập lậu cố tình bỏ chạy sau khi gây tai nạn... Xe ô tô bị tạm giữ mang biển số 90A – 113.45. Trước đó, chiếc xe này lưu thông trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc địa phận phường Tân Vạn đã gây ra tai nạn giao thông với một xe máy. Sau vụ va chạm, hai người đi trên xe máy bị thương, chiếc ô tô này cũng bị nổ bánh xe. Lúc này, hai thanh niên từ trên xe ô tô đưa hai người đi xe máy bị thương lên ô tô và có dấu hiệu bỏ chạy. 7. Nhiều người dương tính với ma túy trong quán bar ở Cần Thơ. Khoảng 0h 15 phút ngày 4/10, Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính kiểm tra quán bar G.C. nằm trên đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Thời điểm trên, bên trong quán bar có 98 người. Trong đó 66 người nam và 32 người nữ đang ngồi uống bia, rượu, hút shisa tại 20 bàn. Cảnh sát đã test nhanh, phát hiện 6/98 người có mặt tại quán bar, dương tính với ma túy. 9. Nữ nhân viên khỏa thân, múa phụ họa cho khách hát karaoke. Khoảng 22h ngày 03/10, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hoà và Công an phường Tân Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Gia Đình 106, địa chỉ số 80 Trương Định, khu phố 2, phường Tân Mai, TP Biên Hoà.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang có 02 nhân viên nữ trong tình trạng không mặc quần áo nhảy múa phục vụ khách hát. Video Triệt phá sới bạc liên quan đến 36 đối tượng tại huyện biên giới An Giang - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

