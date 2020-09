Tin nóng ngày 16/9: 5 nữ sinh bị ép vào quán karaoke làm phục vụ

1. 5 nữ sinh bị ép vào quán karaoke làm phục vụ: Ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa giải cứu thành công 5 nữ sinh trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi ra các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang làm việc với thu nhập cao, thực chất là bắt các em phục vụ trong quán karaoke trên địa bàn. (2 trong tổng số 5 nữ sinh bị dụ dỗ). 2. Hiếp dâm nữ chủ quán nhậu, cướp tài sản: Ngày 16/9, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Lê Thanh Thành (SN 1990; ngụ phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào lúc 4h30 ngày 28/8. Thành đi nhậu cùng bạn, thấy nữ chủ quán ở một mình, nghi phạm đã lén ở lại, dùng kéo khống chế, hiếp dâm chủ quán rồi cướp tiền, vàng. 3. Đưa người sang Trung Quốc mang thai hộ: Ngày 16/9, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ khẩn cấp Uông Thị Trang (31 tuổi, quê phường Hưng Lộc, TP Vinh) và Uông Thị Mai (27 tuổi, ngụ thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các đối khai nhận trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng đã tổ chức cho hơn 20 phụ nữ mang thai hộ và hưởng lợi với số tiền hơn 500 triệu đồng. 4. Triệt phá sòng bạc khủng tạm giữ nhiều "quý bà": Ngày 16/9, PCông an TPHCM cho hay, đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988, ngụ ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cùng 30 đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thời điểm công an ập vào nhiều con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị trinh sát khống chế bắt giữ. Hiện trường công an khống chế hơn 30 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 26 ĐTDĐ các loại, nhiều bộ bài… 5. Phát hiện thi thể đang phân hủy trên sông: Khoảng 11h30 ngày 16/9, người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua gần cầu Kỳ Phú 1, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên Huỳnh T. (SN 1933, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ). 6. Hai thiếu niên cầm búa ra đường cướp lấy tiền đi nhậu: Ngày 16/9, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Huỳnh Vũ Hoài (16 tuổi) và Nguyễn Văn Nhóc (17 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) về tội cướp tài sản. Để có tiền ăn nhậu, hai thiếu niên cầm hung khí ra đường chờ rồi chặn, chém người đi xe máy cướp tài sản. 7. Khởi tố lái xe giao phụ xe điều khiển xe gây tai nạn làm 8 người tử vong: Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Nguyễn Thanh Tiệp bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại để hầu tòa. >>> Xem thêm video: Tai nạn xe khách thảm khốc ở Bình Thuận, 8 người chết. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. 5 nữ sinh bị ép vào quán karaoke làm phục vụ: Ngày 16/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa giải cứu thành công 5 nữ sinh trên địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc bị một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi ra các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang làm việc với thu nhập cao, thực chất là bắt các em phục vụ trong quán karaoke trên địa bàn. (2 trong tổng số 5 nữ sinh bị dụ dỗ). 2. Hiếp dâm nữ chủ quán nhậu, cướp tài sản: Ngày 16/9, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Lê Thanh Thành (SN 1990; ngụ phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) là nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào lúc 4h30 ngày 28/8. Thành đi nhậu cùng bạn, thấy nữ chủ quán ở một mình, nghi phạm đã lén ở lại, dùng kéo khống chế, hiếp dâm chủ quán rồi cướp tiền, vàng. 3. Đưa người sang Trung Quốc mang thai hộ: Ngày 16/9, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bắt giữ khẩn cấp Uông Thị Trang (31 tuổi, quê phường Hưng Lộc, TP Vinh) và Uông Thị Mai (27 tuổi, ngụ thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các đối khai nhận trong thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng đã tổ chức cho hơn 20 phụ nữ mang thai hộ và hưởng lợi với số tiền hơn 500 triệu đồng. 4. Triệt phá sòng bạc khủng tạm giữ nhiều "quý bà": Ngày 16/9, PCông an TPHCM cho hay, đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Loan (SN 1988, ngụ ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) cùng 30 đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thời điểm công an ập vào nhiều con bạc tìm cách bỏ chạy nhưng bị trinh sát khống chế bắt giữ. Hiện trường công an khống chế hơn 30 đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 26 ĐTDĐ các loại, nhiều bộ bài… 5. Phát hiện thi thể đang phân hủy trên sông: Khoảng 11h30 ngày 16/9, người dân phát hiện 1 thi thể nổi trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua gần cầu Kỳ Phú 1, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên Huỳnh T. (SN 1933, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ). 6. Hai thiếu niên cầm búa ra đường cướp lấy tiền đi nhậu: Ngày 16/9, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Huỳnh Vũ Hoài (16 tuổi) và Nguyễn Văn Nhóc (17 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình) về tội cướp tài sản. Để có tiền ăn nhậu, hai thiếu niên cầm hung khí ra đường chờ rồi chặn, chém người đi xe máy cướp tài sản. 7. Khởi tố lái xe giao phụ xe điều khiển xe gây tai nạn làm 8 người tử vong: Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Nguyễn Thanh Tiệp bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại để hầu tòa. >>> Xem thêm video: Tai nạn xe khách thảm khốc ở Bình Thuận, 8 người chết. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.