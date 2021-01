Tin nóng ngày 4/1: Đột nhập hiếp dâm nữ chủ nhà rồi cướp tài sản

Đột nhập hiếp dâm nữ chủ nhà rồi cướp tài sản: Khoảng 1h ngày 30/12/2020, chị N.T.N (SN1995, trú xã Quảng Minh, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đang ngủ thì bị Hoàng Văn Công (SN 1990, trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) đột nhập vào nhà. Công đã dùng dao đe dọa, khống chế hiếp dâm chị N. rồi cướp chiếc điện thoại Iphone 6 trước khi tẩu thoát. Hôm nay, Công an thị xã Ba Đồn cho biết biết đang tạm giữ Công để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Hai anh em trọng thương do chơi pháo: Chiều 3/1, Cao Trọng H. (15 tuổi) cùng em là Cao Trọng Tr. (14 tuổi) trú xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An, đến nhà bà nội chơi. H. và Tr. đốt pháo chơi khiến cả hai bị thương. H. bị nát hoàn toàn bàn tay trái không thể phục hồi. Riêng Tr. bị thương nặng ở mặt, môi, má và mắt. Hiện, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều trị cho 2 bệnh nhân này. Nhân viên trạm thu phí bị đâm trọng thương: Tối 2/1, khi Trạm thu phí BOT Ninh Xuân tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức thu phí, anh Nguyễn Hữu Khánh Ninh (nhân viên bảo vệ của trạm) đang làm nhiệm vụ tại làn thu phí số 4 thì có một người đàn ông điều khiển xe máy đến gây sự. Lúc này, anh Ninh bỏ chạy nhưng người đàn ông này vẫn đuổi theo rồi rút dao đâm anh Ninh gục tại chỗ. Ngày 4/1, Giám đốc Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT QL26 đã gửi đơn trình báo và đề nghị công an điều tra vụ việc. Bắt kẻ tàng trữ súng và nhiều vũ khí nóng để phòng thân: Lúc 21h30 ngày 3/1, tại phường Đằng Giang, Ngô Quyền, cơ quan Công an tỉnh Hải Phòng đã bắt giữPhạm Hồng Thái (SN 1986, trú tại phường Cát Dài, quận Lê Chân)vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy trọng lượng 0,27g methamphetamine. Cơ quan công an thu giữ tại nhà Thái thêm 1 khẩu súng dạng colt xoay với 6 viên đạn đã lên nòng và 1 hộp chứa 48 viên đạn; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng 15 dao kiếm các loại. Người đàn ông tử vong gần nhà máy nhiệt điện: Sáng 4/1, người dân phát hiện người đàn ông cao khoảng 1,6 m tử vong tại khu vực gần nhà máy điện Mông Dương (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Người đàn ông mặc áo khoác nỉ, quần màu đen và mang giày thể thao. Trên ngón tay trái có xăm chữ “Love”. Đến trưa cùng ngày, thi thể được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc. Va chạm với xe ben chở vật liệu, 1 người chết tại chỗ: Khoảng 10h30 ngày 4/1, tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, xe máy do một người đàn ông điều khiển đã va chạm mạnh với xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông cùng chiều. Sau va chạm người đàn ông ngã ra đường và bị bánh sau của xe ben cán qua người tử vong tại chỗ. Tử vong khi kéo dây điện ra vườn: Sáng 4/1, ông Nguyễn Văn So (56 tuổi) kéo dây điện ra vườn cây của gia đình ở xã Phú Cường (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Một lúc sau, người thân phát hiện ông So nằm bất tỉnh cạnh hàng rào. Gia đình nghi ngờ nạn nhân bị điện giật nên cúp cầu dao. Ông So sau đó tử vong. Theo điều tra, nạn nhân trong lúc kéo điện ra vườn cây đã sơ ý để đoạn dây điện tróc vỏ chạm vào hàng rào lưới B40 nạn nhân chạm vào hàng rào nên đã tử vong. >>> Xem thêm video: Bắt thanh niên đột nhập nhà dân hiếp dâm rồi cướp tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

