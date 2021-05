Tin nóng ngày 30/5: Lý do hotgirl “Về nhà đi con” bị mời lên phường làm việc

Lý do hotgirl “Về nhà đi con” bị mời lên phường làm việc. Trao đổi với báo chí ngày 30/5, đại diện phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cho biết, đang tập trung điều tra vụ cô gái V.T.A.T (23 tuổi, trú Trung Hòa, Cầu Giấy) bị phát tán "clip nóng". Tối 25/5, T tổ chức ăn uống cùng đám bạn, có bật nhạc to, tụ tập đông người nên hàng xóm báo công an phường. Khi công an xuống, phát hiện một số người có biểu hiện dùng bóng cười. Tìm thấy thi thể thanh niên dũng cảm cứu 3 người đuối nước trên biển. Rạng sáng ngày 30/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Đình Vảng (SN 2002, khu phố 10, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận) tại bãi sò Tân Long, phường Bình Tân. Chiều 28/5, em Vảng bị sóng cuốn mất tích sau khi cứu thành công 3 người bị đuối nước khi tắm biển Đồi Dương. Ảnh: CATP HCM Hai đối tượng chống trả cảnh sát khi thấy cha bị bắt: Ngày 30/5, Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An, đã tạm giữ hình sự Vi Văn Duyên (53 tuổi, trú xã Thanh Sơn) cùng hai con là Vi Văn Hợi và Vi Văn Mão về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ. Ngày 26/5, khi lực lượng công an tạm giữ với Duyên, Mão đã đổ nước ra sàn nhà, vứt dây điện có nguồn điện để cản trở lực lượng chức năng. Hợi cầm dao lao vào chống trả để giải cứu bố. 10 nữ sinh hỗn chiến vì một cuộc tình tay ba. Ngày 30/5, Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho biết đã triệu tập khoảng 10 nữ sinh đến làm việc về vụ hai nhóm nữ sinh hỗn chiến, 1 người bị thương nhập viện. Nguyên nhân được xác định từ việc hai nữ sinh mâu thuẫn nhau do cùng yêu một nam thanh niên. Hai nữ sinh gọi thêm nhiều nữ sinh khác rồi lao vào hỗn chiến. Bố mẹ vắng nhà, hai chị em ruột đuối nước thương tâm. Chiều 29/5, hại chị em ruột là cháu H.T.M.L. (6 tuổi) và em là H.T.H. (3 tuổi) trú thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) rủ nhau ra ao nước sau đó bị đuối nước thương tâm. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ hai cháu đều vắng nhà. Gần 20 người nước ngoài tụ tập không đeo khẩu trang tại nhà hàng. Tối 29/5, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) kiểm tra nhà hàng ẩm thực Trung Hoa Phát Ký, ở xã Cộng Lạc (huyện Tứ Kỳ) phát hiện nhà hàng phục vụ khách tại chỗ, 18 khách nước ngoài và 1 người Việt Nam không đeo khẩu trang. Vụ việc được lập biên bản, cảnh sát tiếp tục làm rõ để xử lý chủ nhà hàng cùng người liên quan. Cha dượng xâm hại tình dục con riêng của vợ. Ngày 18/5 người nhà cháu Đ.T.D. (SN 2007, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau), trình báo cơ quan chức năng việc cháu D. bị cha dượng là H.V.N. (SN 1984, ngụ cùng địa chỉ) xâm hại tình dục. Tại cơ quan Công an, N. thừa nhận hành vi xâm hại tình dục con riêng của vợ. Nguyên nhân tử vong của thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử, đầu có 3 viên đạn chì. Ngày 30/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết nguyên nhân tử vong của thầy giáo Hoàng Ngọc T., SN 1983 (huyện Hương Khê) nghi nhảy cầu Bến Thủy tối 24/5 là do ngạt nước. Khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự còn phát hiện 3 viên đạn chì ở vùng đầu của nạn nhân, nhưng đạn chưa xuyên qua hộp sọ nên không thể dẫn đến tử vong. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt tạm giam 3 đối tượng đăng tải clip giả mạo tại ổ dịch Bar Sunny. Nguồn: VTV 24

