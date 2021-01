Tin nóng ngày 29/1: Bé gái 12 tuổi cho 2 thanh niên ăn “trái cấm“

Bé gái 12 tuổi cho 2 thanh niên ăn "trái cấm": Tháng 8/2019, một cháu gái 12 tuổi, đang là học sinh lớp 7 ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã quen B.C.T. (17 tuổi cùng trú tại địa phương) qua mạng xã hội. Sau đó, giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương và cả hai đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Một thời gian sau, cả 2 chia tay, cháu gái tiếp tục quen biết, yêu đương với Y.T.N. (16 tuổi) và cũng đã quan hệ với N. và bị phát hiện. N. đã bị TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên án 6 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" còn T. hôm nay bị VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Lẻn vào bệnh viện "săn" tài sản của người nhà bệnh nhân: Nguyễn Tuấn Hải (SN 1973; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) khai nhận trưa 25/1, anh ta lẻn vào Bệnh viện E để trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được chiếc điện thoại của chị Đ.T (SN 2000; trú tại quận Bắc Từ Liêm) đối tượng mang bán với giá 8,5 triệu đồng. Hôm nay, Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ hình sự Hải để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hai học sinh nằm bất động sau tiếng nổ lớn, 1 em tử vong: Tối 28/1, người dân xã Tân An, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà V. Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thì đã thấy cháu B.N.T.M. và B.D.M. nằm bất động trên nền nhà, với nhiều vết thương. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, cháu B.Ng.Th.M. đã tử vong do vết thương quá nặng. Thi thể thanh niên nằm bên lề đường, người nhiều vết thương: Vào 23h30 đêm 28/1, người dân sống trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, Thuận An) thấy anh V.M.T (24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử vong ở lề đường liền báo Công an. Được biết, Tối 28/1, anh V.M.T có xảy ra mâu thuẫn với một số người khi đến ăn tại một quán trên địa bàn phường Thuận Giao (thành phố Thuận An). Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang: Ngày 29/1, UBND phường Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành xử phạt 2 triệu đồng bà T.T.L. (47 tuổi), một hộ kinh doanh làm may tại ki ốt số 2 chợ Vàng Danh. Bà L. đã có hành vi vi phạm hành chính không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Nam công nhân tử vong khi vừa tan ca: Sáng 29/1, trên tuyến quốc lộ 1K đoạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh Đặng Văn Duy (29 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy va chạm với xe máy biển do anh Đinh Đặng Thoắc (38 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển chạy hướng ngược lại đang băng qua đường. Vụ va chạm làm cho 2 người ngã xuống đường, riêng anh Duy bị trầy xước nhẹ, còn anh Thoắc tử vong. Kẹp cổ người ngoại quốc cướp tài sản: Lợi dụng lúc người phụ nữ ngoại quốc không để ý, Đồng Cao Bằng (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) lấy dao khống chế, uy hiếp, rồi kẹp cổ người phụ nữ ngoại quốc cướp tài sản gồm có Nữ trang, đồng hồ, nước hoa, tiền mặt, 7 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 máy laptop… Tổng tài sản trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hôm nay, Công an TP Thủ Đức cho biết đang tạm giữ Bằng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Lãnh án 7 năm tù vì quan hệ với bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bé gái 12 tuổi cho 2 thanh niên ăn "trái cấm": Tháng 8/2019, một cháu gái 12 tuổi, đang là học sinh lớp 7 ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã quen B.C.T. (17 tuổi cùng trú tại địa phương) qua mạng xã hội. Sau đó, giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương và cả hai đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Một thời gian sau, cả 2 chia tay, cháu gái tiếp tục quen biết, yêu đương với Y.T.N. (16 tuổi) và cũng đã quan hệ với N. và bị phát hiện. N. đã bị TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên án 6 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" còn T. hôm nay bị VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Lẻn vào bệnh viện "săn" tài sản của người nhà bệnh nhân: Nguyễn Tuấn Hải (SN 1973; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) khai nhận trưa 25/1, anh ta lẻn vào Bệnh viện E để trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được chiếc điện thoại của chị Đ.T (SN 2000; trú tại quận Bắc Từ Liêm) đối tượng mang bán với giá 8,5 triệu đồng. Hôm nay, Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ hình sự Hải để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hai học sinh nằm bất động sau tiếng nổ lớn, 1 em tử vong: Tối 28/1, người dân xã Tân An, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bà V. Sau tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thì đã thấy cháu B.N.T.M. và B.D.M. nằm bất động trên nền nhà, với nhiều vết thương. Cả hai nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Tuy nhiên, cháu B.Ng.Th.M. đã tử vong do vết thương quá nặng. Thi thể thanh niên nằm bên lề đường, người nhiều vết thương: Vào 23h30 đêm 28/1, người dân sống trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, Thuận An) thấy anh V.M.T (24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) tử vong ở lề đường liền báo Công an. Được biết, Tối 28/1, anh V.M.T có xảy ra mâu thuẫn với một số người khi đến ăn tại một quán trên địa bàn phường Thuận Giao (thành phố Thuận An). Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang: Ngày 29/1, UBND phường Vàng Danh (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành xử phạt 2 triệu đồng bà T.T.L. (47 tuổi), một hộ kinh doanh làm may tại ki ốt số 2 chợ Vàng Danh. Bà L. đã có hành vi vi phạm hành chính không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Nam công nhân tử vong khi vừa tan ca: Sáng 29/1, trên tuyến quốc lộ 1K đoạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh Đặng Văn Duy (29 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy va chạm với xe máy biển do anh Đinh Đặng Thoắc (38 tuổi, quê Quảng Bình) điều khiển chạy hướng ngược lại đang băng qua đường. Vụ va chạm làm cho 2 người ngã xuống đường, riêng anh Duy bị trầy xước nhẹ, còn anh Thoắc tử vong. Kẹp cổ người ngoại quốc cướp tài sản: Lợi dụng lúc người phụ nữ ngoại quốc không để ý, Đồng Cao Bằng (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) lấy dao khống chế, uy hiếp, rồi kẹp cổ người phụ nữ ngoại quốc cướp tài sản gồm có Nữ trang, đồng hồ, nước hoa, tiền mặt, 7 chiếc điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 1 máy laptop… Tổng tài sản trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hôm nay, Công an TP Thủ Đức cho biết đang tạm giữ Bằng để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". >>> Xem thêm video: Lãnh án 7 năm tù vì quan hệ với bé gái 11 tuổi quen qua mạng xã hội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.