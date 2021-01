Tin nóng ngày 27/1: “Giải cứu vợ”, chồng vác dao chém công an

"Giải cứu vợ", chồng vác dao chém công an: Ngày 25/1, khi nhìn thấy vợ mình là Lương Thị Phanh (đều trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) công an bắt, Lương O Phon đã cầm dao tấn công tổ công tác hòng giải thoát cho vợ nhưng bất thành. Kiểm tra trong người của Lương O Phon, công an thu giữ thêm 2 gói chất màu trắng (nghi là heroine). Hôm nay, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đang tạm giữ cặp vợ chồng này để điều tra về hành vi “ Mua bán trái phép chất ma túy”. U40 bán dâm tại nhà nghỉ, giá nửa triệu/lượt: Ngày 27/1, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về tội "Chứa mại dâm" là Hoàng Thị Hồng (39 tuổi, trú tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên) và Chìu Văn Phúc (28 tuổi, trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên). 2 nhân viên bán dâm là Vũ Thị H (31 tuổi, trú tại Hàm Yên, Tuyên Quang) và Vũ Thị H (37 tuổi, trú tại Gia Bình, Bắc Ninh). Các đối tượng khai nhận, thu của khách mua dâm số tiền 500.000đ/lượt, sau đó Hồng trả cho gái bán dâm là 200.000đ/ lượt. Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp để lấy tiền chơi game: Ngày 14/1, Lã Tất Phú (SN 1999) và Hoàng Văn Vượng (SN 1996) đều ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã đi xe máy lên xã Định Long, huyện Yên Định rồi cạy cửa, phá khóa cửa hàng bán điện thoại của anh Tuấn, lấy đi 18 chiếc cái điện thoại di động tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Yên Định cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng này để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lừa đảo chiếm đoạt tiền, vàng của bệnh nhân: Bà Neang Sama, 52 tuổi, ngụ xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, An Giang, đưa em gái tên Neang Nhây đến điều trị tại Bệnh viện Sản - nhi tỉnh An Giang. Lê Văn Hiếu (SN 1968; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đến tiếp cận và giới thiệu với bà Sama có quen nhiều bác sĩ và muốn giúp đỡ. Hiếu đã lừa 4 triệu đồng của bà Sama còn bà Nhây bị lừa toàn bộ vòng vàng đeo trên người trị giá khoảng 44 triệu đồng. Hôm nay, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ Hiếu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Dùng kéo đâm thủng tim đồng nghiệp: ngày 17/7/2020, Bùi Minh Tiến (SN 2003, ở Hòa Bình) cùng Bùi Qúy Dương và một số nhân viên khác đứng trước cửa gian để đồ của quán. Tiến biết Nguyễn Thành Trung (SN 2003, ở Hải Dương) trước đó vô cớ đánh Dương nên đã tát Trung 1 cái. Bị đánh, Trung lấy kéo đâm nạn nhân tử vong. Hôm nay,TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trung 14 năm tù vì tội Giết người. Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc với tiền cá cược hơn 20 tỷ đồng: Ngày 27/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Tây Giang triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc tại huyện Tây Giang. Các đối tượng cầm đầu đã khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và cá độ bóng đá được thua bằng tiền với nhiều con bạc. Từ tháng 9/2020 đến ngày bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong cá cược hơn 20 tỷ đồng. Người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong: Khoảng 10h30 ngày 27/1, người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi điều khiển xe máy mang BKS: 60B8-560.08 lưu thông trên QL1 theo hướng ngã ba Trị An về ngã tư Dầu Giây. Khi đến địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS: 60H-014.44. Nạn nhân bị bánh sau xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Ba côn đồ chém nhầm 2 cán bộ công an lãnh án tù. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

