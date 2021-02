Tin nóng ngày 25/2: Mâu thuẫn từ xin nước mắm, chủ quán bị đâm tử vong

Mâu thuẫn từ xin nước mắm, chủ quán bị đâm tử vong: Đêm 24/2, mâu thuẫn do xin nước mắm, chủ quán là ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) dùng dao chém khách hàng khiến khách bị thương nhưng chạy thoát được và trở lại tấn công ngay sau đó, khiến chủ quán ăn thiệt mạng. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành truy xét hung thủ gây ra vụ án này. Nam thanh niên bị chặn đường đánh đến tử vong: Anh N.V.L. (SN 2000; ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng anh trai đi làm từ huyện Yên Định trở về nhà. Khi di chuyển đến xã Định Tăng, huyện Yên Định, hai người bất ngờ bị một số đối tượng chặn xe hành hung. Nhóm người lạ đã dùng hung khí vụt liên tiếp vào đầu anh L., khiến nạn tử vong. Hôm nay, Công an huyện Yên Định cho biết đã tạm giữ 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa). Lừa cô giáo dạy thêm gần 30 triệu đồng: Lê Thanh Hiếu (23 tuổi, ngụ Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) giả vờ đăng ký và chuyển tiền học thêm cho cô giáo, sau đó gửi đường link yêu cầu cô giáo nhập các thông tin để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hôm nay, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Hiếu để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Dùng kiếm và điếu cày đánh hai bố con “con nợ”: Do không cầm đủ tiền nên anh Nghĩa ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) gọi bố là ông Lưu Đình A. cầm tiền đến trả nợ. Thấy ông A. đến, Đinh Văn Xuyên (SN 1998, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) dùng thanh kiếm bằng kim loại còn Phan Hoàng Sinh (SN 2002, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long) dùng chiếc điếu cày bằng tre để đánh anh Nghĩa và ông A. Hôm nay, Công an TP Hạ Long đã khởi tố bị can 2 đối tượng này về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Nam thanh niên tử vong bất thường trên xe máy: Khoảng 7h ngày 25/2, người dân xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình phát hiện một nam thanh niên gục tử vong trên xe máy mang BKS 28N1 - 376.07, tại khu vực cầu cứng, nối giữa xóm Đừng và xóm Trang, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Được biết nạn nhân tên T. (SN 1995), người ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Phát hiện 2,5 tấn nầm lợn bốc mùi suýt tuồn ra thị trường: Ngày 25/2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Lạng Sơn phát hiện ôtô biển kiểm soát 12C-096.60 (biển giả) vận chuyển số lượng lớn hàng hóa vi phạm tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang. Kết quả kiểm tra, phát hiện 2,5 tấn nầm lợn đông lạnh, khi bỏ ra ngoài không khí bị chảy nước và có hiện tượng chuyển màu. Tổng giá trị lô hàng ước tính trên 200 triệu đồng. Tài xế là Lành Văn Nguyên, sinh năm 1985, địa chỉ tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Nhiều phụ nữ nước ngoài tố bị sàm sỡ khi đi dạo hồ Tây: Ngày 25/2, Công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đơn vị nhận được trình báo của một số người phụ nữ nước ngoài về việc họ bị nhóm thanh niên trẻ tuổi sàm sỡ khi đi dạo ven hồ Tây. Nhóm thanh niên trẻ tuổi thường đi từ 2 - 10 người bằng xe máy xuất hiện quanh khu vực một số tuyến đường ven hồ Tây. Trong đó, một người phụ nữ tên C. (quốc tịch Ireland) là nạn nhân bị sàm sỡ tới 2 lần. (Hình ảnh các đối tượng mà nạn nhân chụp lại). >>> Xem thêm video: Chủ quán vịt nướng bị truy sát tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Mâu thuẫn từ xin nước mắm, chủ quán bị đâm tử vong: Đêm 24/2, mâu thuẫn do xin nước mắm, chủ quán là ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) dùng dao chém khách hàng khiến khách bị thương nhưng chạy thoát được và trở lại tấn công ngay sau đó, khiến chủ quán ăn thiệt mạng. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành truy xét hung thủ gây ra vụ án này. Nam thanh niên bị chặn đường đánh đến tử vong: Anh N.V.L. (SN 2000; ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng anh trai đi làm từ huyện Yên Định trở về nhà. Khi di chuyển đến xã Định Tăng, huyện Yên Định, hai người bất ngờ bị một số đối tượng chặn xe hành hung. Nhóm người lạ đã dùng hung khí vụt liên tiếp vào đầu anh L., khiến nạn tử vong. Hôm nay, Công an huyện Yên Định cho biết đã tạm giữ 7 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh minh họa). Lừa cô giáo dạy thêm gần 30 triệu đồng: Lê Thanh Hiếu (23 tuổi, ngụ Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) giả vờ đăng ký và chuyển tiền học thêm cho cô giáo, sau đó gửi đường link yêu cầu cô giáo nhập các thông tin để chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hôm nay, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Hiếu để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Dùng kiếm và điếu cày đánh hai bố con “con nợ”: Do không cầm đủ tiền nên anh Nghĩa ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) gọi bố là ông Lưu Đình A. cầm tiền đến trả nợ. Thấy ông A. đến, Đinh Văn Xuyên (SN 1998, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) dùng thanh kiếm bằng kim loại còn Phan Hoàng Sinh (SN 2002, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long) dùng chiếc điếu cày bằng tre để đánh anh Nghĩa và ông A. Hôm nay, Công an TP Hạ Long đã khởi tố bị can 2 đối tượng này về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Nam thanh niên tử vong bất thường trên xe máy: Khoảng 7h ngày 25/2, người dân xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình phát hiện một nam thanh niên gục tử vong trên xe máy mang BKS 28N1 - 376.07, tại khu vực cầu cứng, nối giữa xóm Đừng và xóm Trang, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Được biết nạn nhân tên T. (SN 1995), người ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Phát hiện 2,5 tấn nầm lợn bốc mùi suýt tuồn ra thị trường: Ngày 25/2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT Lạng Sơn phát hiện ôtô biển kiểm soát 12C-096.60 (biển giả) vận chuyển số lượng lớn hàng hóa vi phạm tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang. Kết quả kiểm tra, phát hiện 2,5 tấn nầm lợn đông lạnh, khi bỏ ra ngoài không khí bị chảy nước và có hiện tượng chuyển màu. Tổng giá trị lô hàng ước tính trên 200 triệu đồng. Tài xế là Lành Văn Nguyên, sinh năm 1985, địa chỉ tại xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Nhiều phụ nữ nước ngoài tố bị sàm sỡ khi đi dạo hồ Tây: Ngày 25/2, Công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đơn vị nhận được trình báo của một số người phụ nữ nước ngoài về việc họ bị nhóm thanh niên trẻ tuổi sàm sỡ khi đi dạo ven hồ Tây. Nhóm thanh niên trẻ tuổi thường đi từ 2 - 10 người bằng xe máy xuất hiện quanh khu vực một số tuyến đường ven hồ Tây. Trong đó, một người phụ nữ tên C. (quốc tịch Ireland) là nạn nhân bị sàm sỡ tới 2 lần. (Hình ảnh các đối tượng mà nạn nhân chụp lại). >>> Xem thêm video: Chủ quán vịt nướng bị truy sát tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.