Tin nóng ngày 24/2: Bị đâm chết khi đang hát karaoke ở nhà người yêu

Đi hát karaoke đâm chết người yêu của vợ cũ: Ông T.T.S (45 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đến nhà bạn gái ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao lãnh, Đồng Tháp chơi. Trong lúc ông S. đang hát karaoke thì Nguyễn Văn Hận (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cầm dao đến tấn công ông S. Nạn nhân bỏ chạy thì Hận đuổi theo và dùng dao đâm ông S. dẫn đến tử vong. Được biết Hận là chồng cũ của bạn gái ông S. Ngày 24/2, Hậu bị công an bắt giữ. Thuê xe tải từ Nghệ An sang Hà Tĩnh trộm bò: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, trú tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã thuê xe tải từ Nghệ An sang huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để trộm một con bò tại xã Xuân Viên của một hộ dân đang thả ngoài đồng. Sau khi chở bò về Nghi Lộc, Hoàng bán còn bò trên cho một cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ với số tiền 20 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện huyện Nghi Xuân đang tạm giữ Hoàng về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyên Đội phó đội kiểm tra thuế bị khởi tố: Ngày 24/2, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Huy (SN 1980), nguyên Đội phó Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục thuế quận Ninh Kiều về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Trong năm 2020, Huy phát hiện nhiều doanh nghiệp thực hiện kê khai kế toán trong hoạt động kinh doanh không đúng quy định, Huy đã ra giá số tiến từ 50 - 100 triệu đồng để bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp. Ba học sinh bị nhóm thanh niên vào trường lôi ra ngoài đánh: Sự việc xảy ra tại trường THPT Đốc Binh Kiều và THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười) chiều 22/2 làm 3 học sinh bị thương. Nam sinh bị đánh là N.H.B và Đ.M.T (cùng học sinh lớp 12 trường THPT Đốc Binh Kiều) và em L.V.K học sinh lớp 11. Theo T., nhóm thanh niên hành hung ở xã Đốc Binh Kiều có mâu thuẫn với một nhóm khác ở thị trấn Mỹ An mà T. và B. có qua lại. Do đó, nhóm này đánh cả hai nhằm "dằn mặt" nhóm thị trấn Mỹ An. Khởi tố Phó Bí thư xã đánh bạc: Ngày 24/2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố 4 bị can về tội Đánh bạc. Đáng nói, 4 bị can này đều là cán bộ trên địa bàn, trong đó có 1 Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc 26 triệu đồng. 2 cô gái thoát chết trong vụ đâm chém ở quán karaoke Hòa Bình nói gì?: Sau gần 4 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), 2 nạn nhân thoát chết trong vụ án mạng truy sát làm 3 người chết, 5 người bị thương ở quán karaoke (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) đã dần hồi phục sức khỏe. Họ cho biết, khi cả nhóm đang hát thì bất ngờ bị hung thủ đâm. Lúc đầu trong quán hát hung thủ vẫn hát và nói chuyện cùng mọi người nhưng vẻ mặt tỏ ra cau có sau đó thì xảy ra sự việc trên. Tìm được thi thể bác sĩ tử vong khi đi câu cá biển: Ngày 24/2, lực lượng chức năng Khánh Hòa cho biết, vừa tìm thấy thi thể anh S. là bác sĩ tại BVĐK Khánh Hòa ở vùng biển Bãi Than, xã Vĩnh Lương, (Nha Trang). Theo nhận định ban đầu có thể nạn nhân đứng ở các tảng đá mép biển để câu rồi bị té ngã xuống nước, sóng đánh ra xa gây tử vong. >>> Xem thêm video: Nghi án đâm chết người tình rồi tự tử vì ghen. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

