Tin nóng ngày 24/7: “Nhân bản” hàng trăm hồ sơ sức khỏe phi công

1. “Nhân bản” hàng trăm hồ sơ sức khỏe phi công: Cục Hàng không thừa nhận sai phạm để hàng trăm hồ sơ sức khỏe phi công giám định lần đầu và hồ sơ sức khỏe tiếp viên có các phiếu siêu âm tim thuộc dạng “nhân bản”. Trong đó, có tới 154 phi công có phiếu siêu âm giống nhau đến từng chỉ số, chỉ khác tên, tuổi, năm sinh, người siêu âm cũng như ngày tháng thực hiện. Tất cả các phiếu siêu âm đều được ghi nơi thực hiện là Trung tâm Y tế Hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam. 2. 25 nam nữ tụ tập nhà nghỉ chơi ma túy: Rạng sáng 23/7, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất khách sạn Luxury (phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) phát hiện 4 phòng nghỉ chứa 25 người đang mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm nhanh, 20/25 người cho kết quả dương tính với chất cấm. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 viên nén màu hồng, 2 túi nylon nghi ma túy, nhiều tang vật liên quan… 3. Mạo danh công an đánh nhân viên bể bơi: Ngay sau khi MXH Facebook xuất hiện clip ghi lại khách đánh nhân viên lễ tân của bể bơi tại Thanh Xuân (Hà Nội) và tự nhận là công an, Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc và xác nhận, ông Hoàng Mạnh Chung, người đánh nhân viên đã mạo danh công an, làm ảnh hưởng danh dự của đơn vị. Qua xác minh, người này làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. 4. Ghen tuông chồng cũ, giết hại người tình: Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ Nguyễn Thành Tuấn (41 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), điều tra về hành vi giết người. Tối 23/7, Tuấn cùng Nguyễn Thị Thúy (SN 1972), người tình chung sống như vợ chồng với nạn nhân cụ cãi về chuyện người chồng trước của nạn nhân. Bức tức, Tuấn lấy dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. 5. Cướp giật điện thoại ở Hà Nội: Khoảng 10h10 phút ngày 20/7, vợ chồng chị K.A di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh bị hai đối tượng đi xe máy Nouvo áp sát ngay phía sau giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max mà chị K.A. đang cầm trên tay. Bị cướp bất ngờ, chị Kim A. cố giằng co điện thoại với tên cướp nhưng không được. Hiện Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đang điều tra xác minh làm rõ đối tượng cướp giật. 6. Giết cô ruột vì nhớ lại bị la mắng: TAND TPHCM xử sở thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trung Kim Phong (SN 1996, ngụ quận 8, TP HCM) mức án chung thân về tội "Giết người". Tại tòa, Phong khai nhận, sống cùng cô ruột từ nhỏ nhưng hay bị cô la lắng. Chiều 27/4/2019, nhớ lại chuyện trước đây cô la mắng mình nên Phong cầm búa tiến hành hung cô đến tử vong. Sau khi gây án, kẻ thủ ác điện thoại cho Công an TP HCM trình báo sự việc. 7. Trộm để lại túi 270 triệu đồng khi bị hô hoán: Tối 1/10/2019, bà Đành bị trộm đột nhập lấy trộm 2 túi đồ trị giá 800 triệu đồng gồm tiền, nữ trang, đá quý… khi bà bỏ trên phản gỗ để đi mua thuốc. Đáng nói, sau khi tri hô cướp bỏ chạy lại để lại một túi màu trắng khác ngay cửa ra vào, bên trong có 270 triệu đồng. Công an TP HCM xác định Lê Trần Thái Hiển (tức Tý "Lớn", 28 tuổi) là nghi can vụ trộm và đang truy tìm.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Người đàn ông bị cướp áp sát, táo tợn giật dây chuyền ngay giữa phố

1. “Nhân bản” hàng trăm hồ sơ sức khỏe phi công: Cục Hàng không thừa nhận sai phạm để hàng trăm hồ sơ sức khỏe phi công giám định lần đầu và hồ sơ sức khỏe tiếp viên có các phiếu siêu âm tim thuộc dạng “nhân bản”. Trong đó, có tới 154 phi công có phiếu siêu âm giống nhau đến từng chỉ số, chỉ khác tên, tuổi, năm sinh, người siêu âm cũng như ngày tháng thực hiện. Tất cả các phiếu siêu âm đều được ghi nơi thực hiện là Trung tâm Y tế Hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam. 2. 25 nam nữ tụ tập nhà nghỉ chơi ma túy: Rạng sáng 23/7, Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất khách sạn Luxury (phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn) phát hiện 4 phòng nghỉ chứa 25 người đang mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm nhanh, 20/25 người cho kết quả dương tính với chất cấm. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 viên nén màu hồng, 2 túi nylon nghi ma túy, nhiều tang vật liên quan… 3. Mạo danh công an đánh nhân viên bể bơi: Ngay sau khi MXH Facebook xuất hiện clip ghi lại khách đánh nhân viên lễ tân của bể bơi tại Thanh Xuân (Hà Nội) và tự nhận là công an, Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc và xác nhận, ông Hoàng Mạnh Chung, người đánh nhân viên đã mạo danh công an, làm ảnh hưởng danh dự của đơn vị. Qua xác minh, người này làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. 4. Ghen tuông chồng cũ, giết hại người tình: Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) bắt giữ Nguyễn Thành Tuấn (41 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), điều tra về hành vi giết người. Tối 23/7, Tuấn cùng Nguyễn Thị Thúy (SN 1972), người tình chung sống như vợ chồng với nạn nhân cụ cãi về chuyện người chồng trước của nạn nhân. Bức tức, Tuấn lấy dao đâm nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. 5. Cướp giật điện thoại ở Hà Nội : Khoảng 10h10 phút ngày 20/7, vợ chồng chị K.A di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh bị hai đối tượng đi xe máy Nouvo áp sát ngay phía sau giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max mà chị K.A. đang cầm trên tay. Bị cướp bất ngờ, chị Kim A. cố giằng co điện thoại với tên cướp nhưng không được. Hiện Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đang điều tra xác minh làm rõ đối tượng cướp giật. 6. Giết cô ruột vì nhớ lại bị la mắng: TAND TPHCM xử sở thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trung Kim Phong (SN 1996, ngụ quận 8, TP HCM) mức án chung thân về tội "Giết người". Tại tòa, Phong khai nhận, sống cùng cô ruột từ nhỏ nhưng hay bị cô la lắng. Chiều 27/4/2019, nhớ lại chuyện trước đây cô la mắng mình nên Phong cầm búa tiến hành hung cô đến tử vong. Sau khi gây án, kẻ thủ ác điện thoại cho Công an TP HCM trình báo sự việc. 7. Trộm để lại túi 270 triệu đồng khi bị hô hoán: Tối 1/10/2019, bà Đành bị trộm đột nhập lấy trộm 2 túi đồ trị giá 800 triệu đồng gồm tiền, nữ trang, đá quý… khi bà bỏ trên phản gỗ để đi mua thuốc. Đáng nói, sau khi tri hô cướp bỏ chạy lại để lại một túi màu trắng khác ngay cửa ra vào, bên trong có 270 triệu đồng. Công an TP HCM xác định Lê Trần Thái Hiển (tức Tý "Lớn", 28 tuổi) là nghi can vụ trộm và đang truy tìm.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Người đàn ông bị cướp áp sát, táo tợn giật dây chuyền ngay giữa phố