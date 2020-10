Tin nóng ngày 22/10: Laptop phát nổ, 3 học sinh phải nhập viện

1. Laptop phát nổ, 3 học sinh phải nhập viện cấp cứu: Khoảng 15h, ngày 22/10, em Phan Minh Hiền (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng hai người bạn dùng laptop cắm trực tiếp với nguồn điện ở nhà. Trong quá trình sử dụng, chiếc máy này bất ngờ phát nổ khiến cả ba em bị thương phải nhập viện cấp cứu. 2. Dùng kéo dâm chết người rồi lên công an đầu thú: Ngày 22/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại chợ Tân Hoà (thuộc TX Phú Mỹ). Trước đó, khoảng 7h00 ngày 22/10, Bảo cầm kéo đến khu vực chợ Tân Hoà để giải quyết mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Tuột (SN 1965, trú tại TX Phú Mỹ). Tại đây, Bảo dùng kéo đâm nạn nhân tử vong rồi lên công an đầu thú. 3. Bắt giam người đàn ông tấn công CSGT: Ngày 22/10, Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nông Văn Mạng (SN 1977, trú tại TP Bắc Kạn) về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, Mạnh không đội mũ bảo hiểm khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nên đã tấn công tổ công tác làm một chiến sĩ bị thương xảy ra ngày 17/10. 4. Hai cậu cháu tử vong bất thường sau cuộc nhậu: Ngày 22/10, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân cái chết của hai cậu cháu tại khu phố 12, phường Mũi Né (Phan Thiết) nghi do ngộ độc rượu. Trước đó, anh Nguyễn Văn Huy (35 tuổi) và Trần Văn Hai (37 tuổi) là hai cậu cháu có uống rượu chung. Sau khi sử dụng rượu cả 2 cậu cháu tử vong thân thể tím tái. 5. Cứu người gặp nạn, 1 tiểu thương tử vong: Ngày 22/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, ông L.V.T. (63 tuổi trú tại TP Bạc Liêu) vẫn tiếp tục phải thở máy, tình trạng sức khỏe vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Đang buôn bán thủy sản ở khu vực Chợ Nông sản thực phẩm (phường 3, TP Bạc Liêu), anh Châu Khêl (36 tuổi) nghe tiếng cứu cứu của ông ông L.V.T. dưới hố ga nên chạy lại ứng cứu. Khi đưa được nạn nhân lên trên thì không may anh Châu Khêl trượt chân và chết thảm dưới hố ga. 6. Người đàn ông thiệt mạng vì trúng đạn thợ săn chim: Ngày 22/10, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang điều tra một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Trịnh Minh C. (38 tuổi) dùng súng tự chế đến vườn nhà ông Đặng Văn Đ. (52 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn) bắn chim. Nghe tiếng chó sủa, ông Đ. vội đi ra phía vườn nhà kiểm tra, đúng lúc khẩu súng trên tay ông C. phát nổ. Không may, viên đạn trúng người ông Đ. khiến nạn nhân tử vong. 7. Sau 11 ngày mất tích, thi thể người phụ nữ được tìm thấy dưới cống thoát nước: Sáng 22/10, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại khu vực cống Phú Thọ (phường Phước Hòa), trên người vẫn đang mang áo mưa. Nạn nhân được xác định là bà N.T.M.D (SN 1977, quê ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) được xác định mất tích từ 11 ngày trước. >>> Xem thêm video: Hiện trường vụ giết bạn gái rồi đến công an đầu thú. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

