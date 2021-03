Tin nóng ngày 21/3: Giải cứu 3 nữ nhân viên karaoke bị nhốt trong phòng trọ đánh đập

3 cô gái phục vụ quán karaoke bị nhốt, đánh đập. Ngày 21/3, công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Thành Đạt (18 tuổi, Ea Ktur, Cư Kuin, Đắk Lắk). Đạt là đối tượng đã đánh đập, giam giữ trái phép 3 cô gái phục vụ quán hát trong một phòng trọ. Cảnh sát đã giải cứu 3 cô gái đêm 19/3. Nguyên nhân do 3 nữ nhân viên bỏ ra Hà Nam làm. Nam sinh lớp 9 ở Yên Bái đâm bạn học bị thương. Trưa ngày 20/3, tại cổng trường THCS Hưng Khánh (Trấn Yên, Yên Bái), nam sinh N.M.Đ. (SN 2006, học sinh lớp 9C trường THCS Hưng Khánh) đã dùng dao đâm học sinh N.M.P. Nguyên nhân do mâu thuẫn khi chờ xe đưa đón sau khi tan học. Hai cô gái trẻ rơi sân thượng chung cư xuống đất tử vong ở TP HCM. Khoảng 3h sáng 21/3, người dân phát hiện hai cô gái trẻ tử vong tại lối đi chung cạnh Block A1, chung cư Topaz Home cao 20 tầng (đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12). Trước đó, ít phút, 2 cô gái đi bộ vào chung cư và cãi nhau trước khi vào thang máy, sau đó xảy ra sự việc trên. Ảnh: CATPHCM. Trồng vườn anh túc giữa Thủ đô để...ngâm rượu. Sáng 21/3, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Trần Thành (SN 1969) ở phường Tây Tựu hiện đang trồng 365 cây thuốc phiện (cây anh túc). Chủ vườn khai mua giống ở trên mạng về trồng với mục đích ngâm rượu, chữa bệnh xương khớp. Ảnh: ANTĐ Để lại thư tuyệt mệnh, cô gái nhảy cầu Hóa An tự tử. Chiều 21/3, lựclượng cứu nạn cứu hộ Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) tiếp tục tìm kiếm một cô gái nhảy cầu Hóa An tự tử. Rạng sáng cùng ngày, cô gái đi bộ đến cầu Hóa An nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử. Lá thư tuyệt mệnh để lại, cô gái xin lỗi người thân và tự tử do buồn chán cuộc sống. Khởi tố gã thanh niên "đòi cưới bé gái". Ngày 21/3, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Đức Khang (SN 2000, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Khang và bé T. (SN 2005) nảy sinh tình cảm và đã quan hệ 4 lần. Bị gia đình bé T. không cho cưới, Khang từng có ý định tự tử. Ảnh: CAND Tài xế taxi lao xuống sông cứu sống cô gái nhảy cầu tự tử. Khoảng 11h ngày 20/3, anh Lê Huy Sinh – tài xế taxi Mai Linh Thanh Hóa chở khách từ TP Thanh Hóa về TP Sầm Sơn và phát hiện một cô gái trẻ định tự tử tại cầu phường Đông Hải (TP Thanh Hóa). Khi cô gái nhảy xuống, nam tài xế liền lao xuống dòng sông Thống Nhất cứu và đưa cô gái lên bờ an toàn. Ảnh: Công lý. Một sĩ quan quân đội bị xe máy tông tử vong gần trụ sở. Rạng sáng 21/3, tại ngã tư 550 (thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương), một nam thanh niên (20 tuổi) chạy xe máy biển số 85D1-568.17 đã tông trúng anh N.M.C (36 tuổi) đang đi bộ băng qua đường gần trụ sở làm việc. Hậu quả khiến anh C. tử vong, người điều khiển xe máy đang nguy kịch. Ảnh: Tiền Phong. Tranh chấp đất đai, anh ruột ra tay giết em gái. Ngày 21/3, Công an tỉnh Đăk Nông đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Duy Tựa (SN 1959, trú tại xã Đăk Sin, Đăk R'Lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi giết em gái là bà Trần Thị T. (SN 1966, trú tại thôn 4, xã Đăk Sin). Nguyên nhân do tranh chấp 3 sào đất, Tựa dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào đầu em gái tử vong. >>> Mời độc giả xem thêm video Lái xe sau khi uống 2 lon bia, cô gái bị phạt 2,5 triệu. Nguồn: Zing

