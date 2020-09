Tin nóng ngày 20/9: Phát hiện thi thể người phụ nữ với nhiều vết thương lạ

1. Phát hiện thi thể người phụ nữ dưới kênh với nhiều vết thương lạ: Ngày 20/9, Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang làm rõ nguyên nhân vụ người phụ nữ được phát hiện tử vong trong tư thế nằm úp, co cứng và chảy nhiều máu dưới kênh nước Đa Cô (quận Liên Chiểu) xảy ra vào sáng cùng ngày. 2. Hiệu phó tổ chức "tiệc ma túy" tại trường từng được xem xét làm hiệu trưởng: Ngày 20/9, liên quan đến vụ ông Dương Xuân Kiểm (52 tuổi, là Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy một lãnh đạo huyện Pắc Nặm cho biết ông Kiểm từng được xem xét làm hiệu trưởng. 3. Hơn 200 người vay nặng lãi qua "bốc bát họ" của đối tượng ở Hà Nội: Công an Hà Nội ngày 20/9 cho biết, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1986; HKTT: Đông La, Hoài Đức) về tội cho vay lãi nặng. Từ năm 2019, đối tượng đã cho vay tiền với lãi suất cao từ 110% đến 146% dưới hình thức “bốc bát họ”. Cường đã cho hơn 200 khách vay với số tiền lên tới 8 tỷ đồng. 4. Mâu thuẫn tại quán ăn, nam thanh niên bị chém tử vong: Ngày 20/9, Công an quận 12 (TP HCM) đang điều tra vụ một thanh niên bị chém tử vong vào lúc rạng sáng. Nạn nhân là anh H.C.P. (19 tuổi, quê An Giang). P. cùng 2 cô gái đến ăn uống tại quán hải sản trên đường số 18, quận Bình Tân. Giữa P. và một nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, P. đã bị chém tử vong. 5. Dùng ảnh nóng tống tình, tiền bé gái 12 tuổi: Ngày 20/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn, SN 2003 ở huyện Tam Dương để điều tra xử lý về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cưỡng đoạt tài sản. Tuấn dùng tài khoản Facebook tán tỉnh cháu V.T.T (SN 2008 ở huyện Tam Dương). Sau khi nạn nhân gửi ảnh nóng Tuấn đã dùng những tấm ảnh này để tống tình, tiền nạn nhân. 6. Phát hiện 102 người dương tính với ma túy trong quán bar: Ngày 20/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra và phát hiện 102 người dương tính với chất ma túy trong quán bar New Club (Phường 5, TP Mỹ Tho) vào rạng sáng cùng ngày. Tiến hành test nhanh có 102 người đã dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ một số ma túy, nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. 7. “Nghịch tử” dùng búa đinh đánh bố tử vong có tiền sử bệnh tâm thần: Liên quan đến vụ giết người xảy ra tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên khiến một người tử vong tại chỗ, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Ân Văn Hiền (SN 1982 - là con đẻ của nạn nhân) để điều tra. Công an cho biết, đối tượng này có tiền sử bệnh tâm thần. >>> Xem thêm video: Nghịch tử giết cha. Nguồn: Đài Truyền Hình Sóc Trăng.

