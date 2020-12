Tin nóng ngày 20/12: Gã đàn ông cắn, đấm cảnh sát

Gã đàn ông cắn, đấm cảnh sát: Ngày 18/12, Đội CSGT, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra trên đường Lý Thái Tổ (phường Tân An) phát hiện Nguyễn Quang Sĩ (40 tuổi) chở Đoàn Ngọc Cẩn (33 tuổi), cùng ngụ phường Tân Lợi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi kiểm tra nồng độ cồn, Sĩ liên tục chửi bới rồi đấm cảnh sát. Cẩn cũng chửi bới, Sĩ cầm dép đánh vào đầu một cảnh sát giao thông, cắn vào tay của một cán bộ khác, gây thương tích. Hôm nay, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ 2 đối tượng này để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. 19 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng ngày 20/12, Cơ quan Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra phát hiện, có nhóm đối tượng đang “bay lắc” tại quán Karaoke Gold Star thuộc phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên. Tiến hành test nhanh 26 nam, nữ (có độ tuổi từ 17 đến 36). Kết quả cho thấy, có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Thanh niên dùng xe máy SH đi trộm trâu: Ngày 11/12, trên đường điều khiển xe máy SH qua khu vực khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An phát hiện đàn trâu, bò chăn thả bên đường không có người trông nom, nên Hồ Bá Phát (SN 1997, trú huyện Quỳnh Lưu) đã dắt trộm 1 con trâu đưa về nhà ở tại xã Quỳnh Tân cất giấu. Phát nói dối với gia đình là vừa mới mua con trâu này, trong thời gian chờ đưa đi tiêu thụ thì đã bị Công an phát hiện, bắt giữ. Hôm nay, Công an thị xã Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự đối với Phát để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hỏa hoạn làm thiệt hại 9 căn nhà: Khoảng 10h30, ngày 20/12, tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa (Phú Tân, An Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn đã làm 7 căn nhà cháy rụi hoàn toàn, 2 căn bị thiệt hại khoảng 50%, không có thiệt hại về người. Lừa vay 2 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn: Trần Huy Cường (SN 1981, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh T. (trú tại TP Pleiku) và vay mượn anh này 2 tỷ đồng để đáo hạn vay ngân hàng. Đồng thời, hứa trả lãi suất cao cho anh T. Sau khi có được tiền, Cường bỏ trốn khỏi địa phương. Hôm nay, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Cường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khởi tố tài xế điều khiển xe tải gây sập cầu: Ngày 20/12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho phép tại ngoại đối với tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" Thuận đã làm sập cầu khi điều khiển xe tải đi qua xảy ra ngày 29/11. Dàn cảnh va chạm giao thông để chém người: Để trả thù cho bạn, các đối tượng đã dàn cảnh va chạm giao thông rồi lao tới chém gục anh N.X.T. (24 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) gây thương tích 60%. Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Chiến (21 tuổi), Lê Đức Thành (22 tuổi) và Hà Đức Dũng (20 tuổi, cùng ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về tội Cố ý gây thương tích. >>> Xem thêm video: Hai Công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gã đàn ông cắn, đấm cảnh sát: Ngày 18/12, Đội CSGT, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tuần tra trên đường Lý Thái Tổ (phường Tân An) phát hiện Nguyễn Quang Sĩ (40 tuổi) chở Đoàn Ngọc Cẩn (33 tuổi), cùng ngụ phường Tân Lợi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi kiểm tra nồng độ cồn, Sĩ liên tục chửi bới rồi đấm cảnh sát. Cẩn cũng chửi bới, Sĩ cầm dép đánh vào đầu một cảnh sát giao thông, cắn vào tay của một cán bộ khác, gây thương tích. Hôm nay, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ 2 đối tượng này để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. 19 đối tượng dương tính với ma túy trong quán karaoke: Rạng sáng ngày 20/12, Cơ quan Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra phát hiện, có nhóm đối tượng đang “bay lắc” tại quán Karaoke Gold Star thuộc phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên. Tiến hành test nhanh 26 nam, nữ (có độ tuổi từ 17 đến 36). Kết quả cho thấy, có 19 đối tượng dương tính với chất ma túy. Thanh niên dùng xe máy SH đi trộm trâu: Ngày 11/12, trên đường điều khiển xe máy SH qua khu vực khối 6, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An phát hiện đàn trâu, bò chăn thả bên đường không có người trông nom, nên Hồ Bá Phát (SN 1997, trú huyện Quỳnh Lưu) đã dắt trộm 1 con trâu đưa về nhà ở tại xã Quỳnh Tân cất giấu. Phát nói dối với gia đình là vừa mới mua con trâu này, trong thời gian chờ đưa đi tiêu thụ thì đã bị Công an phát hiện, bắt giữ. Hôm nay, Công an thị xã Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự đối với Phát để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hỏa hoạn làm thiệt hại 9 căn nhà: Khoảng 10h30, ngày 20/12, tại ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa (Phú Tân, An Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn đã làm 7 căn nhà cháy rụi hoàn toàn, 2 căn bị thiệt hại khoảng 50%, không có thiệt hại về người. Lừa vay 2 tỷ đồng đáo hạn ngân hàng rồi bỏ trốn: Trần Huy Cường (SN 1981, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh T. (trú tại TP Pleiku) và vay mượn anh này 2 tỷ đồng để đáo hạn vay ngân hàng. Đồng thời, hứa trả lãi suất cao cho anh T. Sau khi có được tiền, Cường bỏ trốn khỏi địa phương. Hôm nay, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Cường để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khởi tố tài xế điều khiển xe tải gây sập cầu: Ngày 20/12, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho phép tại ngoại đối với tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" Thuận đã làm sập cầu khi điều khiển xe tải đi qua xảy ra ngày 29/11. Dàn cảnh va chạm giao thông để chém người: Để trả thù cho bạn, các đối tượng đã dàn cảnh va chạm giao thông rồi lao tới chém gục anh N.X.T. (24 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) gây thương tích 60%. Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Chiến (21 tuổi), Lê Đức Thành (22 tuổi) và Hà Đức Dũng (20 tuổi, cùng ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về tội Cố ý gây thương tích. >>> Xem thêm video: Hai Công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.