Tin nóng ngày 20/11: Hai cô gái trẻ giữa đêm bị hành hung ở Hà Nội

Hai cô gái trẻ giữa đêm bị hành hung ở Hà Nội: Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra vụ cố ý gây thương tích liên quan 2 cô gái trẻ bị hành hung tại sảnh T18, Time City, phường Mai Động. Bị hại trình báo họ bị một phụ nữ tên Mai cùng một số người hành hung tại sảnh tòa T18 Time City dẫn đến thương tích. Công an xác định, nguyên nhân do Mai nói xấu H.A và T. trên mạng xã hội. (Ảnh minh họa). Triệu tập đối tượng lái xe tông thẳng Cảnh sát cơ động: Mới đây, Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã triệu tập đối tượng Chu Hoàng Tâm, trú phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về hành vi chống người thi hành công vụ. Đêm 17/11, Tâm điều khiển xe ô tô qua chốt kiểm soát Dốc Xây, thành phố Tam Điệp. Bị tổ công tác ra tín hiệu hướng dẫn vào làn khai báo y tế, Tâm đã tăng ga, tông thẳng vào một Cảnh sát Cơ động khiến chiến sĩ này bị thương. Thản nhiên vận chuyển 3 bánh heroin, 3 kg ma túy đá bằng xe khách: Đêm ngày 19/11, kiểm tra xe khách tuyến Điện Biên – Hà Nội tại km 366+400 QL6, thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên phát hiện Tòng Văn Dính (SN 1997, trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) vận chuyển 3 bánh heroin (khoảng 1,08kg) và 3kg ma túy đá. Dính khai mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính, đang trên đường vận chuyển đi tỉnh khác tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. (Ảnh: CAND) Bất chấp lệnh cấm, 31 khách và nữ tiếp viên say sưa hát: Tối 19/11, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) kiểm tra quán Karaoke Thành Ngân trên đường Mạc Đăng Doanh phát hiện 31 người (trong đó có 9 nữ nhân viên phục vụ) trong các phòng. Cảnh sát đã lập biên bản, bàn giao cho Công an quận Dương Kinh xử lý theo quy định. Bị khởi tố hủy hoại tài sản do hắt sơn đòi nợ thuê: Ngày 20/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can Đỗ Chí Hiếu (39 tuổi) và Quách Nam Anh (26 tuổi) để điều tra về hành vi "Huỷ hoại tài sản". Hiếu được một người đàn ông ở quận Thanh Xuân thuê đòi nợ giúp 700 triệu. Đối tượng này mua 5 hộp sơn và nhờ Nam Anh chở vào Hà Đông để hắt sơn vào quán cà phê gia đình "con nợ". Hành vi này tái diễn vào tối 13/11 và gia đình “con nợ” đã trình báo cơ quan công an. (Ảnh minh họa). Mâu thuẫn chuyện tình cảm, nổ súng bắn giám đốc công ty BĐS: Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh). Thuận đã có hành vi sử dụng súng bắn một giám đốc công ty bất động sản tại quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, phường Quang Trung, TP Vinh vào sáng 20/11. Nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đậu Đức Thuận đã gây ra hành vi phạm tội nêu trên. Cửa hàng sơn Tuấn Vi bốc cháy ngùn ngụt: Vào lúc 14h chiều 20/11, lửa bất ngờ bùng lên tại cửa hàng sơn Tuấn Vi (tổ 3 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Nhận lực tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động nhân lực và phương tiện tổ chức cứu hỏa. Do cửa hàng kinh doanh sơn nên lửa bùng nhanh, cảnh sát cứu hỏa phải mất gần 1 tiếng mới cơ bản khống chế được ngọn lửa. (Ảnh: VOV). >>> Mời độc giả xem Video ghi lại vụ việc nổ súng tại quán cà phê ở Nghệ An.

