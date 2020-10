Tin nóng ngày 20/10: Người đàn ông đã có vợ con đâm chết nhân tình

1. Người đàn ông đã có vợ con đâm chết nhân tình: Ngày 20/10, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân tử vong được xác định là chị Đ.T.T (SN 1982, thường trú tại Cao Bằng). Người đàn ông bị thương là Lê Văn Chung (SN 1982, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Do mâu thuẫn tình cảm nên Chung được cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh: Minh họa) 2. Hai thi thể nằm úp mặt dưới gầm cầu: Chiều 20/10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong của hai thi thể nam giới dưới gầm cầu Tân Hội vào tối 20/10. Theo đó, danh tính hai nạn nhân gồm Vi Văn S. (SN 1991, quê Nghệ An); Vọng Văn H. (SN 1987, quê Nghệ An). Nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân được xác định do chích ma túy quá liều. 3. Chìm ghe, 2 người phụ nữ bị nước cuốn mất tích: Ngày 20/10, Công an huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm ghe khiến 2 người phụ nữ té sông mất tích, hiện lực lượng chức năng đã trục vớt được một thi thể và đang tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ thứ hai bị mất tích. Tối 19/10, có 9 người đi trên 2 chiếc ghe di chuyển trên sông Cái Quao để đốn dừa nước và hái trái bần. Tuy nhiên, do nước chảy siết, một chiếc ghe chở 5 người bị chìm, 3 người thoát nạn còn 2 người bị mất tich. 4. Đột nhập từ mái nhà FPT Shop, cuỗm nhiều ĐTDĐ: Khoảng 1h15 ngày 20/10, qua quan sát hệ thống camera an ninh, nhân viên của cửa hàng FPT ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang phát hiện có một đối tượng vừa đột nhập vào cửa hàng FPT nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, đối tượng đột nhập FPT Shop để trộm là nam giới và đã lấy đi 4 điện thoại di động. 5. Khởi tố đối tượng đánh người vì bị nhắc đeo khẩu trang: Liên quan vụ việc đánh nhân viên bệnh viện vì bị yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nam (SN 1973, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau). Nam bị khởi tố vì hành vi “chống người thi hành công vụ”. 6. Bé gái 3 tuổi mất tích, nghi bị nước lũ cuốn trôi: Ngày 20/10, UBND phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng chức năng đang điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia ra các khu vực khác nhau để tìm kiếm cháu N.Q.C. (3 tuổi, ngụ tại TDP Tân Hà, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) bị mất tích chiều 19/10, nghi do nước lũ cuốn trôi. 7. Chém vợ cũ trọng thương rồi uống thuốc sâu tự tử: Ngày 20/10, Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Theo đó, đối tượng Vàng Seo Di (42 tuổi, ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà) dùng dao chém vào cổ vợ cũ là chị Chấu Thị Lan (44 tuổi) tại khu chợ văn hóa Bắc Hà. Nạn nhân bị thương nặng, đang được điều trị tại bệnh viện. Gây án xong, Di bỏ về uống thuốc sâu tự tử. Công an đã phát hiện kịp thời nên đưa người đàn ông này đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Người phụ nữ bị chồng chém gục trên đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

