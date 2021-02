Tin nóng ngày 17/2: Mâu thuẫn khi đi chúc Tết, chồng giết vợ

Mâu thuẫn sau khi đi chúc Tết, chồng giết vợ: Ly Văn Lít (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) đã dùng dao sát hại vợ mình là Sùng Thị Mai cùng 4 con nhỏ đã đi chúc Tết người thân ở cùng thôn. Khi Lít về nhà, cả hai xảy ra mâu thuẫn và đối tượng Lít đã ra tay sát hại vợ. Hôm nay, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đang tạm giữ Lít để điều tra về hành vi giết người. Triệt phá sòng bạc có tổ chức: Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP Biên Hòa đã triệt phá một sòng bạc có tổ chức. Theo đó, cơ quan chức năng đã ập vào một nhà dân tại phường An Bình, TP Biên Hòa, do Phạm Văn A (41 tuổi, trú TP Biên Hòa) thuê và phát hiện 22 đối tượng, trong đó có nhiều con bạc đang sát phạt nhau. Lực lượng công an đã thu giữ 29 điện thoại di động, 5 xe mô tô, 3 xe ô tô, hơn 200 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Người phụ nữ tử vong khi đi móc đót: Sáng 17/2, bà Bùi Thị Quý (SN 1957) cùng chị dâu là bà Phạm Thị Lành, cùng trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) rủ nhau đi móc đót (một loại cây dùng làm chổi quét nhà) trên dãy núi Hồng Lĩnh. Khi đang mải móc đót, bà Quý không may bị rơi xuống chân núi. Sau khi phát hiện sự việc, bà Lành lần xuống chân núi, nơi bà Quý rơi xuống thì phát hiện em dâu đã tử vong. Hai chị em tử vong thương tâm trưa mùng 6 Tết: Khoảng 10h ngày 17/2 (mùng 6 Tết), tại hồ Phú Tân, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại đây, 3 em nhỏ không may bị trượt chân ngã xuống nước, trong đó một bé gái 13 tuổi bơi được lên bờ. Riêng hai chị em là bé L.T.K.B và L.H.N.H bị chìm xuống nước tử vong. Chủ nhà trọ ở quận 12 tử vong bất thường: Ngày 17/2, Công an quận 12, TP HCM cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ trên địa bàn phường Hiệp Thành. Nạn nhân là một người phụ nữ 55 tuổi, chủ nhà trọ, sống một mình tại con hẻm 567 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM. Tàu cá bị sóng đánh chìm, 3 người tử vong, 2 mất tích: Tàu cá do ông Lê Văn Một (46 tuổi; trú phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, xuất bến vào trưa 15/2. Tối cùng ngày, tàu này bị sóng đánh chìm gần khu vực mỏ dầu Sư Tử Vàng. 3 nạn nhân tử vong gồm, ông Nguyễn Minh Hiếu (chưa rõ tuổi; trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), ông Nguyễn Văn Ngọc (60 tuổi; ngụ Khánh Hòa) và ông Nguyễn Ngọc Thiện (57 tuổi; ngụ phường Phú Tài, TP Phan Thiết). Tông ô tô chuyển hướng sang đường, thanh niên tử vong: Khoảng 6h30 ngày 17/2, anh Nguyễn Phan H.L. (SN 1997, trú xã Đắk Jơ Ta, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy đến địa phận thôn Châu Khê, Đắk Yă, huyện Mang Yang, xe máy anh L. đã tông vào ô tô do tài xế Văn Thanh Liêm (SN 1980 trú Đak Yă, huyện Mang Yang) điều khiển lưu thông hướng cùng chiều phía trước, đang chuyển hướng sang đường khiến anh L. tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

