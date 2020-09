Tin nóng ngày 18/9: Giết người vì mời thuốc không hút

1. Giết người vì mời thuốc không hút: Ngày 18/9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Đoàn Quốc Tuấn (39 tuổi, trú tại TP Long Khánh) 7 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Tuấn gặp ông Nguyễn Quốc Thái (45 tuổi, trú cùng địa bàn) đang ngồi chơi, Tuấn lại gần lấy thuốc lá mời ông Thái hút nhưng ông Thái từ chối và dùng tay gạt làm gói thuốc rơi xuống đất. Bực tức Tuấn giết ông Thái. 2. Hai anh em sinh đôi chuyên đi cướp tài sản: Ngày 18/9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay vừa bắt giữ Phạm Quốc Việt và Phạm Thanh Đức (hai anh em sinh đôi, trú tại quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đấu tranh khai thác, hai nghi phạm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản khác của xe ôm trên địa bàn. 3. Con trai đổ xăng phóng hỏa, cha tử vong: Ngày 18/9, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ Nguyễn Mến Em (SN 1990, ngụ huyện Cái Bè, TG) để điều tra về hành vi giết người. Chiều 11/9, Mến Em đi nhậu về thì cãi nhau với cha ruột (ông Nguyễn Văn Lượm, 67 tuổi). Mến Em lấy can xăng đổ ra sàn nhà, châm lửa đốt khiến ông Lượm bị bỏng nặng, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó. 4. Tàng trữ, lưu hành 77 triệu đồng tiền giả: Ngày 18/9, Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Trần Hồng Hải (SN 1998, tỉnh Bến Tre) về tội lưu hành tiền giả. Hải đã dùng tiền giả đi mua vé số thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Khám xét phòng trọ của Hải, Công an thu giữ thêm 88 tờ tiền Việt Nam đồng giả khác, mệnh giá 500.000 đồng (44 triệu đồng). Tổng số tiền giả thu giữ từ Hải lên đến 77 triệu đồng. 5. Nghi vấn cô gái cắt tay tự tử vì giận bạn trai: Sáng 18/9, lực lượng chức năng cùng người dân đã kịp thời đưa một cô gái trú tại ngõ 225 đường Yên Xá (Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đến viện Quân y 103, Hà Đông cấp cứu. Cô gái nhập viện do cắt cổ tay tự tử sau khi cãi vã với người yêu. Hiện cô gái đã qua cơn nguy kịch. 6. Giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Ngày 18/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng Ngô Gia Thứ (SN 1994, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ tiếp cận với một số người dân có nhu cầu trong việc lo các thủ tục trong giao dịch dân... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng. 7. Cháy cửa hàng điện máy, 4 người thoát chết: Đêm 17/8, tại cửa hàng điện máy ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ cháy. Thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ cửa hàng điện máy. Lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cửa hàng. Sau 5 giờ đồng hồ, ngọn lửa được khống chế. Bốn người trong nhà gồm 2 người lớn và 2 trẻ em được đưa ra ngoài an toàn. Toàn bộ tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Giả làm lãnh đạo VTV Cab để ăn trộm dây cáp điện. Nguồn: VTV 24.

