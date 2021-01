Tin nóng ngày 18/1: Bị người tình tát vào mặt nam thanh niên giết nạn nhân

Bị người tình tát vào mặt nam thanh niên giết nạn nhân: Bực tức vì bị chị N.T.T.H. (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) người tình của Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, trú tại thôn 8, xã Hòa Khánh) tát vào mặt, Hùng siết cổ nạn nhân cho đến chết sau đó lấy toàn bộ tài sản rồi tạo hiện trường giả. Hôm nay, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt chung 2 tội danh "giết người", "cướp tài sản" đối với Hùng tù chung thân. Bắt được kẻ cầm đầu sòng bạc chơi mỗi ván lên tới 800 triệu đồng: Ngày 18/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt được bị can Ngô Xuân Quyền (SN 1992, ngụ thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. Quyền là con của một nguyên Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc vừa ra tù về tội tổ chức đánh bạc, Ngô Xuân Quyền tiếp tục phạm tội. Khi sòng bạc bị triệt phá, đối tượng bỏ trốn và bị truy nã đến nay đã bị bắt giữ. 18 người mở tiệc ma túy trong quán karaoke: Tối 17/1, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra quán karaoke Nice ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Thời điểm đó, quán có 18 khách (9 nam, 9 nữ) đang sử dụng dịch vụ. Tiến hành test nhanh, tổ công tác phát hiện 10 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 11 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy, 2 laptop, 11 điện thoại di động cùng nhiều tang vật hỗ trợ việc sử dụng ma túy khác. Trộm cắp tài sản ở chợ Đồng Xuân: Ngày 14/1, Công an phường Đồng Xuân, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên trên tuyến phố Hàng Khoai thì phát hiện Nguyễn Văn Thắng (SN 1996; trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chạy ra từ trong chợ Đồng Xuân có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ. Đối tượng khai nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại kiot tầng 2 chợ Đồng Xuân. Hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đang tạm giữ Thắng để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Thi thể nạn nhân bị kéo dưới gầm container gần 60km: tối 17/1, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) xe đầu kéo do tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi; trú thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) điều khiển va chạm với xe máy do ông Trần Đức Vân (45 tuổi; trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong) điều khiển. Vụ tai nạn khiến xe máy của ông Vân văng vào lề đường, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Sau vụ tai nạn, tài xế Tùng tiếp tục điều khiển chiếc xe container, phía dưới gầm có thi thể ông Vân chạy tiếp gần 60km. Ngăn cô gái định tự tử từ tầng 15 chung cư: Khoảng 12h ngày 18/1, tại block D1, chung cư Cantavil, phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) nhiều người thấy cô gái khoảng 25 tuổi đứng ở lan can tầng 15 chung cư với ý định tự tử. Người dân liền hô hoán và báo công an. Lực lương chức năng đã tiếp cận từ phía trong căn hộ và đưa cô gái vào trong. Theo nhân chứng, sáng cùng ngày cô gái xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình và leo ra lan can chung cư với ý định tự tử. Điện thoại đang sạc phát nổ làm nát bàn tay thiếu niên: Ngày 18/1, em TXH (15 tuổi, ngụ tại Bình Phước) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vì điện thoại nổ nát bàn tay. Khuya ngày 17.1 em H. được chuyển đên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái bị nát do điện thoại phát nổ. >>> Xem thêm video: Bắt nhanh đối tượng giết người vì mâu thuẫn tình ái. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

