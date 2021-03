Tin nóng ngày 13/3: Điều tra hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên

Người hướng dẫn khoá tu bị tố làm bé gái có thai: Ngày 13/3, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đang xác minh, làm rõ vụ người quản lý khóa tu mùa hè bị tố cáo giao cấu với bé gái 15 tuổi mang thai hơn 30 tuần tuổi. Tháng 6/2020, bé N. tham dự khóa tu tại một ngôi chùa xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi và quên ông Đ.D.P. ở chùa P.T. – người quản lý khóa tu. Ông P. được cho đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. Hàng chục "quý bà" bị bắt quả tang chơi bạc: Ngày 13/3, Công an huyện Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triệt xoá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền do Trần Thị Phụng cầm đầu. Cảnh sát bắt quả tang 25 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 279 triệu đồng. (Ảnh: CAND) Cảnh sát điều tra hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên: Ngày 13/3, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, xác minh hiệu quả chữa bệnh của Lương y Võ Hoàng Yên cho người dân địa phương. Tháng 7/2020, huyện Bình Sơn mời ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh miễn phí cho 1000 người dân. Hiện 12 gia đình cho biết, ông Yên chữa không đạt hiệu quả. (Ảnh: Zing) Người quay clip đánh ghen cô gái lõa thể ở Huế bị khởi tố: Ngày 13/3, Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố Đặng Thị Hà (ở xã Hải Dương) về tội Làm nhục người khác và Cố ý gây thương tích. Hà là một trong 7 người tham gia vụ đánh ghen một cô gái ở bãi biển Hải Dương hồi tháng 11/2020. Đồng thời, Hà đã sử dụng điện thoại quay cảnh đánh ghen trên. Khởi tố Phó chủ tịch HĐND huyện vì tàng trữ súng quân dụng: Sáng 13/3, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre xác nhận cảnh sát đã khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Trung (56 tuổi) - Phó chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú, Bến Tre về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự. Ông Trung bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 7 đối tượng đi đòi nợ sử dụng hung khí bị khởi tố, tạm giam: Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Đình Hoàng (SN 1994, ngụ Thuận Thành, Bắc Ninh) cùng 6 đồng phạm để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Sáng 2/3, các đối tượng đi xe từ Bình Dương vào An Giang mang theo nhiều hung khí để đòi nợ một người dân và lấy đi một xe máy hơn 44 triệu đồng. Bắt giam 2 anh em đi cướp ngân hàng: Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Trịnh Đình Hào (SN 1999; ngụ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) và Trịnh Đình Phú (SN 2003, em ruột Hào) về hành vi cướp tài sản. Ngày 2/3, hai đối tượng trên đã dùng dao và súng bắn đạn cao su để cướp 400 triệu đồng từ Agribank chi nhánh TP Hà Tiên nhưng không thành và bị người dân cùng công an bắt giữ. Sau khi bị tống tiền, Bí thư thị trấn xin thôi chức: Ngày 13/3, Ban thường vụ Huyện Uỷ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã quyết định cho ông Lê Đình Phi, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên thôi chức Bí thư, Chủ tịch thị trấn Cẩm Xuyên và điều chuyển ông Phi về giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ. Trước đó, tháng 8/2020, Hoàng Xuân Quý (32 tuổi) gửi một video nhạy cảm được cho là liên quan đến ông Phi rồi yêu cầu ông đưa 150 triệu đồng. Quý sau đó bị bắt và phải lĩnh án 10 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. (Nguồn: Tiền Phong) >>> Mời độc giả xem thêm video Hotgirl 23 tuổi cầm đầu đường dây bán thuốc lắc ở Đà Nẵng. Nguồn: ANTV

