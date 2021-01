Tin nóng ngày 15/1: Bị đánh, vợ dùng dây thừng siết cổ chồng

Bị đánh, vợ dùng dây thừng siết cổ chồng tử vong: Ngày 12/1, mọi người nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà bà Sầm Thị Hương (SN 1959, trú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong). Người dân hốt hoảng khi thấy ông Lữ Văn Phương (SN 1962, chồng bà Hương) nằm bất tỉnh trong nhà bếp, miệng sùi bọt mép. Ông Phương tử vong với một vết bầm tím quanh cổ. Hôm nay, Công an huyện Quế Phong đã tạm giữ bà Sầm để điều tra về hành vi giết người. Cháy tàu cá thiệt hại hơn 4 tỷ đồng: Đêm ngày 14/1, tàu cá của anh Võ Bá Nha (36 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang neo đậu tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu) thì bất ngờ bị bốc cháy lớn. Đến 6h ngày 15/1, ngọn lửa được khống chế nhưng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn tàu của anh Nha, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 4 tỷ đồng. Người phụ nữ nghi ôm 2 con nhảy xuống kênh lúc nửa đêm: Ngày 15/1, Công an Tây Ninh cho biết đã tìm được thi thể chị Nguyễn Thị Hồng N. (SN 1997, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) bị đuối nước tại kênh Tây (đoạn qua xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu). Riêng 2 người con gái của nạn nhân là bé Nguyễn Ngọc Trâm A. (SN 2014) và bé Nguyễn Ngọc Bảo V. (SN 2017) vẫn chưa tìm thấy. Được biết vụ việc xảy ra vào khoảng 0h45 cùng ngày. Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ: Ngày 15/1, ông Đinh Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết, một người đàn ông trên địa bàn vừa được gia đình phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là anh A Trâm (31 tuổi, trú thôn 12, xã Đăk Ruồng). Trước đó, trong lúc vận chuyển gỗ về thì bị Công an Huyện Kon Rẫy phát hiện, lập biên bản và mời lên làm việc nhiều lần dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng trên. Cháu đâm chú ruột tử vong: Ngày 14/1, anh Huỳnh Công Đ. (SN 1987, chú ruột Huỳnh Long Viễn (SN 2002, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh) đến nhà bà T. và gọi điện cho Viễn. Anh Đ. khuyên Viễn đừng lo ăn chơi lêu lỏng và tập trung làm việc kiếm sống. Tức giận, anh Đ. lấy cây đánh vào người cháu để dạy dỗ. Lúc này, Viễn đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm chú ruột tử vong. Hôm nay, Công an huyện Tân Châu đang tạm giữ Viễn để điều tra về hành vi giết người. Tài xế vi phạm nồng độ cồn mang theo súng quân dụng: Khoảng 21h50 ngày 14/1, khi làm nhiệm vụ tại cầu Trắng, quận Hà Đông (Hà Nội), Tổ công tác Y21/141 (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra. Người điều khiển ô tô là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1992) trú tại Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Hoàng vi phạm ở mức 0,094 miligam/1 lít khí thở, sau cốp xe có một túi xách, bên trong có một khẩu súng quân dụng và 4 viên đạn màu vàng đồng dài 6,5 cm, rộng 2 cm. Lừa bán pháo trên Facbook còn đánh khách hàng để cướp tiền: Rao bán pháo trên mạng Facebook, Nguyễn Quang Lực (SN 1994, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sau khi nhận tiền đặt cọc của 'khách hàng' thì cắt liên lạc. Nạn nhân biết bị lừa, tìm đến nhà đòi tiền cọc thì bị Lực đánh rồi cướp luôn số tiền người này mang theo. Hôm nay, Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố bị can đối với Lực để điều tra về hành vi cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Vợ trói tay, siết cổ chồng "giải thoát" mình khỏi hôn nhân bất hạnh. Nguồn: ANTV.

