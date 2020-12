Tin nóng ngày 13/12: Thêm nữ sinh bị đánh nhập viện sau va chạm giao thông

Nữ sinh bị đánh nhập viện sau va chạm giao thông. Trưa ngày 13/12, lãnh đạo huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh), cho biết đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo công an huyện điều tra một nữ sinh lớp 7 bị người đàn ông đánh nhập viện khi nạn nhân va chạm giao thông với một phụ nữ trên địa bàn xã Chà Là. Trước đó, sáng 12/12, nữ sinh N. đi xe đạp điện đã va chạm với một phụ nữ đang đi bộ tại đường thuộc KCN Chà Là. Khi N. đỡ người phụ nữ này dậy thì ông M. (31 tuổi) đã dùng tay đánh vào mặt, đầu và dùng chân đạp nữ sinh ngã xuống mương sâu gần 2 m. Bắt nữ nghi phạm giết người phụ nữ đơn thân. Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Chanh bị tình nghi đã giết bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi, ngụ ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) vào ngày 1/12 vừa qua. Nữ nghi phạm bị bắt giữ vào khoảng 23 giờ ngày 12/12 khi đang trốn tại một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh. Truy bắt nam thanh niên đánh bạn gái dã man tại TP HCM. Ngày 13/12, Công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ một cô gái bị nam thanh niên đánh đập dã man. Vụ việc xảy ra vào 23h45 tối 12/12 trước một quán nước tại đường Tô Vĩnh Diện, quận Thủ Đức, TP.HCM. Camera ghi lại vụ việc cho thấy, do mâu thuẫn, một người đàn ông đã đánh liên tiếp vào mặt cô gái rất dã man. Sau khi một số người dân can ngăn, giải cứu cô gái, người đàn ông đã đi lấy mã tấu và quay lại dọa chém những người can thiệp.

Đánh chém sau va chạm giao thông, 5 người nhập viện. Ngày 13/12, Công an huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) đang truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả, đánh nhau kinh hoàng khiến 5 người bị thương. Trước đó, ngày 12/12, do mâu thuẫn do va chạm giao thông, Phan Văn Thủy (SN1999, tại xã Phước Hưng) gọi cho một số đối tượng tìm đánh anh Trần Bảo Quốc (SN 1999 trú cùng xã Phước Hưng). Khi thấy Quốc và anh Trần Quốc Vương, cả nhóm dùng hung khí lao vào đánh, chém. Hậu quả, khiến 5 người bị thương. Nguồn: NLĐ Triệu tập nhóm nghi phạm hành hung tài xế ở Thái Bình. Sáng 13/12, trao đổi với báo chí, đại tá Lê Hồng Chương, Trưởng công an huyện Tiền Hải (Thái Bình), cho biết đơn vị này đã triệu tập, lấy lời khai nhóm nghi phạm tham gia hành hung tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) và phụ xe khách 29 chỗ. Trước đó, ngày 10/12, anh Lập điều khiển xe khách đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải) bị một chiếc xe chặn đường để sửa. Khi cãi vã, anh Lập và phụ xe bị nhóm người đánh liên tục vào đầu bằng tay, chân và thanh kim loại phải nhập viện.



Từ biệt 3 con nhỏ, người đàn ông định nhảy cầu tự tử. Tổ công tác Công an quận Long Biên (Hà Nội) kịp thời phát hiện ngăn chặn một người đàn ông định nhảy cầu Đông Trù tự tử. Trước đó, người đàn ông này đã từ biệt 3 con nhỏ. Lý do tự tử là do người bố 30 tuổi đang buồn nhiều việc gia đình. Uống rượu, chơi ma túy còn đốt chuồng gia súc của mẹ. Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Đạt (SN 1987, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh) về tội “Hủy hoại tài sản”. Trước đó, ngày 10/12, sau khi đi chơi về, Đạt xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với mẹ. Do đã uống rượu và sử dụng ma túy, không kiềm chế được bản thân, Đạt đã dùng đèn khò ga mini châm lửa đốt cháy chuồng gia súc của gia đình. Khởi tố đối tượng chém công an xã. Ngày 13/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Thành Nghĩa (SN 1988, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội “Giết người”. Trước đó, ngày 6/12, nhận được tin Nghĩa phá nhà cửa, mất trật tự khu dân cư, công an xã Phật Tích Nguyễn Hoài Nam đã cùng tổ công tác xuống hiện trường. Tại đây, ông Nam đã bị Nghĩa cầm dao truy đuổi, gây thương tích nặng. Ảnh: ANTĐ Triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh, triệu tập, bắt giữ 25 đối tượng. Công an tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vừa bắt giữ 25 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ hơn 300 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Đường dây này hoạt động từ nhiều năm nay, gồm 5 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn hết sức tinh vi. Trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Tính lũy kế trong thời gian 1 tháng gần đây, số tiền đánh bạc khoảng 15 tỷ đồng. Ảnh: Báo Hà Tĩnh. >>> Mời độc giả xem thêm video Cô gái bỏ mạng oan uổng bên mương vì lỡ tin người yêu ra chỗ vắng ‘tâm sự'. Nguồn: ANTV

