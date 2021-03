Tin nóng ngày 12/3: Cô giáo quay clip học sinh lớp 9 uống bia bị xử phạt

Cô giáo quay clip học sinh lớp 9 uống bia bị xử phạt: Ngày 12/3, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã có thông báo về việc xử phạt hành chính đối với giáo viên Trường THCS Ngư Lộc Nguyễn Thị Xuyến. Cô giáo Xuyến sẽ bị phạt ở mức từ 5 triệu - 10 triệu đồng về hành vi "Bán cho trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em". Lên mạng mua vàng giả rồi lừa đảo là vàng thật để cầm cố: Trần Văn Tam (tên gọi khác là Tâm, SN 1985, trú tỉnh Bình Phước) sau khi mua sợi dây chuyền vàng giả Tam đã đưa đến một tiệm cầm đồ ở huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông do anh L.S.C. làm chủ để cầm cố với giá 7 triệu đồng, nghi ngờ đồ là giả anh L. đã báo công an. Ngày 12/3, Công an huyện Đắk R’lấp đang tạm giữ Tam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm thanh niên nẹt bô, bốc đầu xe khiến 1 người tử vong: Khuya 12/3, một nhóm thanh niên tụ tập dàn trận đua xe, nẹt bô, bốc đầu xe trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Sau đó người dân nghe tiếng động mạnh, chạy ra thì thấy một người chết, nhóm thanh niên bỏ đi. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Việt Trường (21 tuổi, quê Hậu Giang), làm công nhân cho một công ty may trên địa bàn. Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng: Ngày 12/3, Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú về tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Đây là loại súng Colt 45, có 5 viên đạn nằm rời với súng. (Ảnh minh họa). 2 mẹ con bị xử phạt vì con nằm chạy xe máy, đăng Facebook: Ngày 12/3, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đối với bà N.T.H.T (xã Long Phước, TP Bà Rịa) vì giao xe máy cho con trai chưa đủ tuổi lưu thông và một số lỗi khác. Tổng mức phạt tiền chung đối với bà T. là 2,8 triệu đồng; buộc khôi phục lại nguyên trạng ban đầu của xe. Xích mích với hàng xóm, 1 người bị đánh tử vong: Giữa ông Nguyễn Văn Tân (ngụ xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và ông B. (hàng xóm ông Tân) có xích mích với nhau từ trước. Tối 11/3, giữa ông Tân và ông B. lại xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Ông Tân đã đâm tử vong ông B. Ngày 12/3, Công an huyện Krông Pắk cho biết đang tạm giữ ông Tân để điều tra về hành vi giết người. >>> Xem thêm video: Cô giáo mầm non đánh và cắn học sinh trong giờ ăn. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

