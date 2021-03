Tin nóng ngày 11/3: Bị đánh đập, dùng đá tủ lạnh ném bố đẻ tử vong

Bị đánh đập, dùng đá tủ lạnh đánh bố đẻ tử vong: Tối 8/3, bị cha đánh, Bùi Xuân Khánh (16 tuổi, tỉnh Bình Phước) chống trả lại. Trong lúc xô xát, cả 2 làm đổ tủ lạnh, Khánh đã nhặt nhiều viên đá lạnh ném vào đầu ông Bùi Văn Đ. (41 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Chiều 11/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Khánh để điều tra về hành vi giết người. Đề nghị chặn kênh và tạm khóa tài khoản nếu Thơ Nguyễn không hợp tác: Ngày 11/3, đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT cho biết đang cùng với Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công An phối hợp xử lý YouTuber Thơ Nguyễn, do youtuber này đã đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê Kumanthong lên mạng xã hội TikTok gây phẫn nộ. "Bà hỏa" thiêu rụi 3 căn nhà: Khoảng 14h ngày 11/3, đám cháy bùng phát từ phía sau một căn nhà tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM. Nhiều người dân hô hoán dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh mẽ và lan 2 căn nhà kế bên. Tại hiện trường 3 căn nhà có diện tích khoảng 100m2 bị cháy rụi và đổ sập. Nhiều tài sản bên trong bị cháy và biến dạng. Đi săn sóc, bắn nhầm bạn tử vong: Trịnh Văn Mạo (SN 1987, trú xã Đakrông, huyện Cư Jút) và Bàn Văn Liều (SN 1972, trú xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) rủ nhau đi săn sóc. Mạo dùng súng bắn nhưng không may đạn trúng Liều tử vong. Ngày 11/3, Công an huyện Đắk Song (Đăk Nông) tạm giữ Mạo điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”. (Ảnh minh họa). Bắt giữ đối tượng hiếp dâm bé gái 10 tuổi: Đặng Xuân Trụ (SN 1994, trú huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và chị Đặng Thị L. (SN 1992, trú huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) sống chung với nhau như vợ chồng. Từ ngày 6 đến 10/3, Trụ đã 4 lần hiếp dâm cháu Hoàng Thị Y.N (SN 2011 - là con riêng của chị L.). Ngày 11/3, Trụ bị công an tạm giữ điều tra về hành vi hiếp dâm. Đột nhập trường học lấy 2 chiếc váy: Phạm Văn Thuỷ (27 tuổi, trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đột nhập vào Trường Tiểu học xã Cao Ngọc (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), lấy đi một đầu máy chiếu, một màn hình máy tính, một máy bơm nước và hai chiếc váy tổng giá trị tài sản khoảng 19.800.000 đồng. Ngày 11/3, Công an huyện Ngọc Lặc đang tạm giữ Thủy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy: Ngày 11/3, người dân đã phát hiện một thi thể tại khu vực âu tàu dự án Riverside (phường Hải Yên, TP Móng Cái). Nạn nhân là phụ nữ, ngoài 30 tuổi, cao 1,5m, tóc đen dài, mặc áo thun ngắn tay cổ tròn, quần bò màu đen, chân đeo tất trắng ngắn và tay trái có đeo một chiếc vòng kim loại màu vàng đang trong quá trình phân hủy. >>> Xem thêm video: Uống rượu về, đâm vợ và cha vợ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

