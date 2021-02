Tin nóng ngày 1/2: Giáng chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Giáng chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn: Ngày 1/2, UBND quận Tân Bình có Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với công chức. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình) bị giáng chức xuống làm Phó Hiệu trưởng. Những sai phạm của bà Yến được nêu rõ trong Kết luận thanh tra (KLTT) ngày 3/11/2020 của UBND quận Tân Bình. Quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực từ ngày 26/1/2021. Bắt giữ 3 thanh niên chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Ngày 1/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 3 thanh niên gồm: Phan Phong Phú (SN 2002), Trương Minh Hiền (SN 1990) và Nguyễn Văn Chung (SN 1995) đều trú tại tỉnh Quảng Trị về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội. Số tiền do những thanh niên này lừa đảo, chiếm đoạt lên tới 2,4 tỷ đồng. Mất 6 tỷ đồng sau cuộc gọi mạo danh cán bộ điều tra: Chị M. (trú tại Hà Nội) bị một kẻ mạo danh cán bộ điều tra, người này thông báo đang điều tra về vụ án ma tuý liên quan đến chị M. và yêu cầu bị hại kê khai số tiền trong các tài khoản ngân hàng. Khi đăng nhập các thông tin cá nhân và mã OTP tài khoản ngân hàng, chị M. bị đối tượng rút 6,1 tỷ đồng trong tài khoản. Hôm nay, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ việc. Vờ mua bán ngoại tệ qua mạng, đối tượng "cuỗm" gần nửa tỷ đồng: Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1998; trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) sử dụng tài khoản facebook “Hoàng Trần” tham gia vào nhóm "Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore" tìm người có nhu cầu mua bán đôla Singapore (SGD) để mua rồi bán lại nhằm mục đích hưởng lợi. Bảo đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại là 498 triệu đồng. Hôm nay, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Bảo để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Giải cứu một cháu bé 5 tuổi khỏi đám cháy: Sáng 1/2, cháu Nguyễn Huy Anh, 5 tuổi, đến nhà bà ngoại là bà Nguyễn Thị Sửu, ở phường An Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Trong lúc bà Sửu không có nhà, cháu Anh ở nhà chơi một mình và xảy ra cháy. Đến 8h cùng ngày, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã giải cứu và đưa được cháu Nguyễn Huy Anh ra khỏi đám cháy và đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu. Hiện nay, sức khỏe của cháu đã cơ bản ổn định. Hai ông cháu tử vong sau va chạm với xe tải: Khoảng 11h20 ngày 1/2, xe tải lưu thông qua phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1956, ngụ Bình Dương) chở theo cháu trai (khoảng 7 tuổi) và cháu gái (khoảng 4 tuổi). Sau va chạm, cả 3 ông cháu ngã xuống đường, ông Năm và cháu trai tử vong tại chỗ. Đối tượng tàng trữ 7,3 kg pháo nổ: Ngày 1/2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thông Thái (SN 1996, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tiên Điền) về hành vi “tàng trữ hàng cấm”. Trước đó, ngày 28/1, khi Thái đang trên đường đi giao 2 khối pháo (mỗi khối 36 quả, trọng lượng 2,3 kg) tại thị trấn Tiên Điền thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ. Video: Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp)

