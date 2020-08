Tin nóng ngày 11/8: Phá đường dây gái gọi hạng sang ở đất Cảng

1. Phá đường dây gái gọi hạng sang ở đất Cảng: Kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Đông Khê, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bắt quả tang 2 cặp đôi đang mua bán dâm với giá 3 triệu đồng/lần/người. Các đào khai được nhận 2 triệu đồng/lần còn lại trả "phí" cho "tú bà" Nguyễn Thị Thanh Vân (37 tuổi). Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã khởi tố, bắt tạm giam Vân về hành vi Môi giới mại dâm. 2. Khởi tố “giang hồ mạng” Phú Lê: Ngày 11/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Hoàng Văn Thụy (SN 1995, trú tại tỉnh Yên Bái) về tội Cố ý gây thương tích. 3. Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác. 4. Bắt bảy người Trung Quốc đánh bạc hàng chục tỷ đồng tại Huế: Chiều nay (11/8), Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ của đơn vị vừa phá thành công chuyên án, phát hiện bảy đối tượng người Trung Quốc vi phạm pháp luật, thuê cơ sở lưu trú ở TP Huế để tổ chức đánh bạc. Được biết, số đối tượng này đã thực hiện hành vi vi phạm, với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. 5. Truy bắt cát tặc trên sông, một Phó trưởng công an xã tử vong: Phát hiện lực lượng chức năng áp sát để bắt giữ ghe máy hút cát trái phép, "cát tặc" đánh chìm chiếc ghe khiến xuồng của lực lượng Công an xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) bị kéo chìm theo. 5 cán bộ bị ngã xuống nước, Đại úy Lê Thanh Hải - Phó trưởng Công an xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) bị đuối nước tử vong. 6. Bắt nhiều nhóm tổ chức động lắc và hút bóng cười giữa Đà Nẵng: Bất ngờ đột kích, ập vào cơ sở kinh doanh nhà hàn-cà phê-karaoke trên đường Điện Biên Phủ, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 24 khách vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ. Bị đưa về trụ sở công an kiểm tra, 21/24 người dương tính với ma túy. 7. Kẻ cầm đầu trong vụ 2 băng nhóm hỗn chiến ở Đồng Nai bị bắt: Do mâu thuẫn từ trước, Hoàng Quốc Đạt (SN 1989, ngụ xã Xuân Tây) cùng anh trai huy động khoảng 30 đối tượng cầm theo hung khí tìm đến tận nhà để "huyết chiến" với nhóm của Nguyễn Bá Kỳ (SN 1995, ngụ xã Xuân Đông). Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, truy tìm hơn 20 người khác để điều tra vụ việc.

