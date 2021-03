Tin nóng ngày 8/3: Đang chở bạn gái trên đường thanh niên bị chém tử vong

Đang chở bạn gái trên đường nam thanh niên bị chém tử vong: Nhóm Hoàng Thế Anh (SN 2003, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe máy khi đi đến khu vực phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm thì gặp anh H.T.M chở chị N.T.M.H (SN 2005, trú tại Hà Cầu, Hà Đông). Lúc này, Thế Anh cùng nhóm của mình nhầm lẫn đoàn xe của anh M. là đối thủ nên đã dùng hung khí chém nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can 14 đối tượng điều tra về hành vi “Giết người”; 3 đối tượng về “Gây rối trật tự công cộng”. Bé gái phát hiện mẹ tử vong bất thường lúc giữa khuya: Tối 7/3, chị L.T.K.A. (SN 1986, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng con gái đến nhà bố mẹ tại khu xã Tân Phú ngủ để trông nhà do ông bà đi khám chữa bệnh ở TP. HCM. Khoảng 23h cùng ngày, thấy mẹ ra ngoài đóng cửa lâu không thấy trở vào, con gái chị A. chạy đi kiểm tra thì phát hiện mẹ mình đang nằm bất động trong tình trạng phần đầu chảy rất nhiều máu. Bé gái liền hô hoán mọi người đến ứng cứu nhưng chị A. đã tử vong. Châm lửa đốt nhà vì xin tiền mẹ không được: Sau khi xin tiền mẹ không được, thanh niên tên Huỳnh (21 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An), đã cầm dao đuổi chém mọi người khiến bà mẹ hoảng sợ chạy trốn. Chưa dừng lại ở đấy, Huỳnh còn châm lửa đốt nhà bố mẹ. Hôm nay, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc nam thanh niên phóng hỏa đốt nhà. Cụ bà 86 tuổi trồng thuốc phiện trên nương: Hôm nay, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vừa phát hiện bà Lầu Thị Mỷ, dân tộc Mông, sinh năm 1935 trồng 200 cây thuốc phiện tại nương rẫy của gia đình. Số cây thuốc phiện này đang trong giai đoạn trổ hoa, được đối tượng trồng ở khe đồi, nơi ít người qua lại. Công an đã lập biên bản, phá nhổ, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đánh úp trường gà lớn ở Tiền Giang: Ngày 8/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông. Cơ quan chức năng đã đột nhập vào khu đất trống ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, phát hiện khoảng 100 người đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền, bắt giữ 42 người, tạm giữ 12 con gà đá, 54 xe máy, 29 điện thoại di động, hơn 200 triệu đồng… người tên Mát Lượng (ngụ thị xã Gò Công) đứng ra tổ chức và làm chủ. Điều chuyển Chủ tịch huyện bị cảnh cáo về làm Phó giám đốc Sở: Sau khi bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo, ông Bùi Văn Thành Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy An được điều chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên. Ông Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc lập các thủ tục chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của người con ruột không đúng đối tượng và trái quy định pháp luật; cho phép em vợ nuôi chim yến không đúng trình tự thủ tục và quy hoạch vùng nuôi chim yến. Nổ khí gas như bom, 1 phụ nữ bị bỏng nặng: Sáng 8/3, chị Nguyễn Hồng N., (SN 1973, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) nghe thấy tiếng xì gas, nên đã bật công tắc đèn điện để kiểm tra. Quá trình bật công tắc, tia lửa điện đã đánh lửa, khiến khí gas tích tụ trong nhà kín phát nổ. Hậu quả, chị N. bị bỏng nặng, nhiều nơi trên cơ thể bỏng độ 2, độ 3; nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị vỡ, đổ, hư hỏng nặng; mảnh kính từ cửa sổ nhà bị vỡ bay xa gần 20 mét. >>> Xem thêm video: Nam thanh niên bị chém tới tấp trong quán karaoke. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

