Tin nóng ngày 1/12: Thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh lớp 10

Thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh lớp 10: Ông ông N.T.Q. (42 tuổi, giáo viên của một trường THCS ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã có vợ, con. Ngày 19/11, ông Q. đến nhà nghỉ ở thị trấn Vĩnh Thuận để gặp học trò cũ là T.T. (đang học lớp 10). Sau khi trò chuyện với thầy giáo một lúc, T. vào phòng vệ sinh uống thuốc tự tử. Thầy Q. và mọi người đưa nữ sinh vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện ông Q. bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. 2 thanh niên đổi tiền giả lấy... tù thật: Ngày 1/12, TAND TP Tân An, Long An tuyên phạt bị cáo Tô Trần Minh Phương (sinh năm 1997) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1996) 3 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả. Hai bị cáo khai nghiện ma túy, đổi tiền giả thành tiền thật để mua ma túy sử dụng thì bị Công an bắt giữ. Con rể dùng xẻng đánh mẹ vợ vì bị la rầy: Nghe tiếng vợ chồng con mình cãi nhau, bà Bà Néang Srây (73 tuổi trú H.Tri Tôn, An Giang) đến la rầy, khuyên con không nên cự cãi liền Bức tức Chau Done (49 tuổi, ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, H.Tri Tôn, An Giang - Con rể bà Néang Srây) cầm xẻng đánh tử vong. Hiện Công an đang tạm giữ Chau Done để điều tra về hành vi giết người. Bắt nhóm 70 “quái xế” bốc đầu xe náo loạn đường phố: Hôm nay, Công an thành phố Vĩnh Yên đã bắt được toàn bộ nhóm thanh niên gồm 70 đối tượng đi trên 38 xe mô tô lạng lách, đánh võng, “bốc đầu xe” tại tuyến đường Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Các đối tượng đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Tìm thấy bé gái 13 tuổi “mất tích” ở ngôi nhà hoang: Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận đã tìm thấy cháu N. A tại ngôi nhà hoang ở khu đô thị Xuân Lãm. Theo đó, bé Bùi Thị N.A (SN 2007, trú phường Trưng Vương; học lớp 8 trường THCS Trưng Vương) được tìm thấy khoảng 17h30 ngày 30/11. Một nam sinh rơi từ sân thượng xuống đất tử vong: Khoảng 8h sáng ngày 1/12, các sinh viên nhìn thấy một người rơi từ trên sân thượng của toà nhà cao 4 tầng xuống đất. Vụ việc xảy ra ở Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu xác định, danh tính nạn nhân được xác định là em Đỗ Quốc T., 16 tuổi, quê Trảng Bom, Đồng Nai. Nợ nần túng quẫn, người phụ nữ trẻ lừa đảo gần nửa tỷ đồng: Ngày 1/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Chu Thị Ninh (SN 1993, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) liên quan đến việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, nợ nần không có khả năng chi trả, Ninh đã giăng bẫy lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng của bạn kinh doanh. >>>Xem thêm video: Thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học lãnh án tù chung thân. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thầy giáo vào nhà nghỉ với nữ sinh lớp 10: Ông ông N.T.Q. (42 tuổi, giáo viên của một trường THCS ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã có vợ, con. Ngày 19/11, ông Q. đến nhà nghỉ ở thị trấn Vĩnh Thuận để gặp học trò cũ là T.T. (đang học lớp 10). Sau khi trò chuyện với thầy giáo một lúc, T. vào phòng vệ sinh uống thuốc tự tử. Thầy Q. và mọi người đưa nữ sinh vào bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hiện ông Q. bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. 2 thanh niên đổi tiền giả lấy... tù thật: Ngày 1/12, TAND TP Tân An, Long An tuyên phạt bị cáo Tô Trần Minh Phương (sinh năm 1997) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1996) 3 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả. Hai bị cáo khai nghiện ma túy, đổi tiền giả thành tiền thật để mua ma túy sử dụng thì bị Công an bắt giữ. Con rể dùng xẻng đánh mẹ vợ vì bị la rầy: Nghe tiếng vợ chồng con mình cãi nhau, bà Bà Néang Srây (73 tuổi trú H.Tri Tôn, An Giang) đến la rầy, khuyên con không nên cự cãi liền Bức tức Chau Done (49 tuổi, ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức, H.Tri Tôn, An Giang - Con rể bà Néang Srây) cầm xẻng đánh tử vong. Hiện Công an đang tạm giữ Chau Done để điều tra về hành vi giết người. Bắt nhóm 70 “quái xế” bốc đầu xe náo loạn đường phố: Hôm nay, Công an thành phố Vĩnh Yên đã bắt được toàn bộ nhóm thanh niên gồm 70 đối tượng đi trên 38 xe mô tô lạng lách, đánh võng, “bốc đầu xe” tại tuyến đường Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Các đối tượng đến từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Tìm thấy bé gái 13 tuổi “mất tích” ở ngôi nhà hoang: Chiều 1/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận đã tìm thấy cháu N. A tại ngôi nhà hoang ở khu đô thị Xuân Lãm. Theo đó, bé Bùi Thị N.A (SN 2007, trú phường Trưng Vương; học lớp 8 trường THCS Trưng Vương) được tìm thấy khoảng 17h30 ngày 30/11. Một nam sinh rơi từ sân thượng xuống đất tử vong: Khoảng 8h sáng ngày 1/12, các sinh viên nhìn thấy một người rơi từ trên sân thượng của toà nhà cao 4 tầng xuống đất. Vụ việc xảy ra ở Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bước đầu xác định, danh tính nạn nhân được xác định là em Đỗ Quốc T., 16 tuổi, quê Trảng Bom, Đồng Nai. Nợ nần túng quẫn, người phụ nữ trẻ lừa đảo gần nửa tỷ đồng: Ngày 1/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Chu Thị Ninh (SN 1993, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) liên quan đến việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, nợ nần không có khả năng chi trả, Ninh đã giăng bẫy lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng của bạn kinh doanh. >>>Xem thêm video: Thầy giáo dâm ô 3 học sinh tiểu học lãnh án tù chung thân. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.