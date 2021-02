Tin nóng ngày 11/2: Chém hàng xóm tử vong mâu thuẫn trong bữa nhậu

Chém hàng xóm tử vong mâu thuẫn trong bữa nhậu: Tối 10/2, Phạm Văn Công (26 tuổi, ở Hiếu Phụng, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) qua nhà hàng xóm nhậu rồi xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên về nhà lấy dao rồi trở lại, chém 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong trong vụ án mạng được xác định là anh Cao Hoàng Sơn (35 tuổi). Hôm nay, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ Công để điều tra về hành vi Giết người. Trốn chốt kiểm soát dịch bệnh để đi mua ma túy: Hôm nay, Công an Tỉnh Hải Dương cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng Ngô Minh Hải (SN 1978, trú tại tổ 10, khu phố 2, phường Mạo Khê) và Đinh Quốc Huy (SN 1987, trú tại Đồng Hợp, Đồng Xã, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe máy trốn chốt kiểm dịch của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh để sang Hải Dương mua ma túy về sử dụng thì bị bắt giữ. Xịt hơi cay khống chế 11 người trong phòng trọ: Khoảng 3h ngày 11/2, Công an phường 6, tỉnh Bến Tre nhận được tin báo có nhóm người sử dụng ma túy tại một nhà trọ ở khu phố Bình Lợi.Vừa thấy công an, 11 người trong phòng số 9 vội khóa cửa cố thủ bên trong. Công an đã xịt hơi cay vào trong phòng. Test nhanh tại chỗ đối với 11 người, phát hiện 7 trường hợp dương tính với ma túy. Bắt giữ 2 đối tượng có cho vay nặng lãi gần 150%/năm: Ngày 11/2, Công an Hà Nội cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm có hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Trần Tuấn Anh (SN 1990, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông). Các đối tượng cho người dân vay mỗi “bát họ” từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, và “cắt lãi” 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng/ bát họ (tương ứng với lãi suất 146%/năm). Hai đối tượng Trần Tuấn Anh và Trần Thông Mừng. Đối tượng có lệnh truy nã bị sa lưới ngay ngày 30 Tết: Ngày 11/2, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Trọng (30 tuổi), ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán khi đang về quê ăn Tết. Trọng đã cùng 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản nhà người dân thuộc huyện Định Quán và bị Công an huyện Định Quán bắt và ra quyết định khởi tố bị can nhưng Trọng đã nhanh chân bỏ trốn. Bé sơ sinh 38 giờ tuổi sinh non bị bỏ rơi: Ngày 11/2, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận một bé trai mới 38 giờ tuổi, sinh non khoảng 35-36 tuần trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ, nặng 1,9 kg. Cháu bé tên Nguyễn Minh Phúc A., được nhặt tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Cháu bé được quấn chiếc áo khoác mỏng, đầu đội mũ và một lá thư tay, có nội dung: "Do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các bác cưu mang cho con". Phá đường dây đánh bạc hơn 4 tỷ: Ngày 11/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã bắt giữ 13 người để điều tra hành vi Sử dụng mạng Internet để thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do Phan Hồng Thái (trú Thừa Thiên - Huế) cầm đầu. Từ tháng 12 đến nay, tài khoản đại lý của Thái đã thực hiện hơn 1.600 giao dịch với tổng số tiền đánh bạc gần 4 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Thầy cúng cuồng sát cả nhà hàng xóm đã tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

