Tin nóng ngày 11/11: Hất máy đo nồng độ cồn, đấm vào mặt CSGT

1. Hất máy đo nồng độ cồn, đấm vào mặt CSGT: Một tổ công tác thuộc Đội CSGT, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tại địa phận khu 1, thị trấn Lam Sơn đã yêu cầu Vũ Hải Nam (SN 1989, trú thị trấn Lam Sơn) dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế này đã không hợp tác và có lời nói thách thức, chửi bới tổ công tác, thậm chí còn đấm vào mặt CSGT xảy ra vào tối 4/11. Hôm nay, cơ quan chức năng đã khởi tố Nam về hành vi chống người thi hành công vụ. 2. Nữ nhân viên lấy 160 triệu đồng của điều tra viên: Bà T.Th.Q. (thống kê viên tại Chi cục Thống kê huyện Chư Sê, Gia Lai), do thiếu tiền nên đã lấy số tiền của các điều tra viên và tiền mua văn phòng phẩm của đơn vị để chi tiêu cá nhân, tổng cộng 160 triệu đồng. Hiện, bà Q. đã nộp lại số tiền trên. Ngày 11/11, Cục trưởng Cục Thống kê Gia Lai đã quyết định kỷ luật bà Q. bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm luật cán bộ công chức và nguyên tắc tài chính kế toán. 3. Xưởng sản xuất nến ở Đà Nẵng bùng cháy sau tiếng nổ lớn: Khoảng 4h ngày 11/11, xưởng sản xuất nến nằm trên đường Lê Hiến Mai (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy. Lúc này, bảo vệ làm việc tại nhà xưởng kịp thoát ra ngoài. Hơn 2 giờ đồng hồ sau, ngọn lửa được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người. 4. Nguyên do đôi vợ chồng chết trong xe bồn ở Bình Dương: Liên quan đến vụ đôi vợ chồng anh Đ.V.T (47 tuổi) cùng vợ là chị N.T.Q (cùng ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo) tử vong trong xe bồn. Ngày 11/11, cơ quan chức năng đã có kết luận hai nạn nhân tử vong do ngạt khí trong bồn chứa phân. Trước đó, anh T vào trong bồn xe nói trên để dọn vệ sinh thì bị ngạt khí bất động. Thấy chồng gặp nạn, chị Q cũng vào để cứu thì cũng bị ngạt khí dẫn đến tử vong. 5. Người đàn ông tử vong cạnh 2 ống kim tiêm: Anh P.M.C. (35 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đi nhậu cùng bạn bè rồi không trở về nhà từ ngày 8/11. Tuy nhiên, đến hôm nay người dân phát hiện thi thể anh C. ở bờ kênh Thượng Lạp. Lực lượng chức năng tìm thấy 2 ống kim tiêm cùng một điện thoại di động tại hiện trường. Được biết, anh C. là người nghiện hút, thuộc diện theo dõi của chính quyền địa phương. 6. Bắt nhóm người đưa ma túy qua biên giới, một trung úy bị thương: Hôm nay, Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh thông tin, ngày 9/11 đã triển khai đội hình mật phục vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn huyện Vũ Quang. Do địa hình hiểm trở, lợi dụng đêm tối các đối tượng dùng vũ khí chống trả quyết liệt. Thời điểm này, trung úy Trần Hữu Chiến (trinh sát viên, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, BĐBP Hà Tĩnh) bị nhóm người dùng súng bắn trúng ở đùi bị thương. 7. Phá đường dây mua bán 4.000 viên thuốc lắc: Nguyễn Quang Thìn (SN 1989, quê tỉnh Nghệ An) quen biết Ngô Văn Truyền (SN 1982, trú tỉnh Quảng Nam), rồi rủ thêm Nguyễn Văn Lộc (bạn Truyền) để cùng ra Đà Nẵng lấy ma túy, bán cho các con nghiện. Chiều 10/11, tại địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng các trinh sát đã tiến hành mật phục và bắt quả tang khi Thìn, Truyền, Lộc vừa giao dịch 4.000 viên thuốc lắc xong. >>> Xem thêm video: Hai Công an bị nhóm nghi buôn lậu đánh trọng thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

