Tin nóng ngày 11/10: Nhớ người yêu cũ xách súng đến nhà bắn hai phát

1.Nhớ người yêu cũ xách súng đến nhà bắn hai phát: Ngày 11/10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Hậu (SN 1995, trú tại phường Mỹ Thới) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 9/10 nhậu xong, nhớ lại chuyện bạn gái tên H. (SN 2000, cùng trú tại địa phương) chia tay, Hậu mang theo khẩu súng đi bộ đến nhà H. bắn chỉ thiên 2 phát rồi quay về nhà. Tối cùng ngày, H. đến Công an phường trình báo sự việc. 2. Phát hiện một bộ xương người trong rừng keo: Ngày 11/10, UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bộ xương người trong rừng keo. Tại hiện trường, bộ xương người còn nguyên vẹn các bộ phận. Bên cạnh hài cốt nạn nhân có 1 chiếc ví, giấy tờ tùy thân mang tên N.V.Th (SN 1988, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu) nên chính quyền xã Cẩm Sơn đã liên hệ về địa phương để báo cho người nhà đến nhận. 3. Thi thể bé trai 14 tuổi trôi trên biển: Khoảng 13h ngày 11/10, một số ngư dân ở cảng cá Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phát hiện thi thể một bé trai trôi trên biển liền dùng thuyền thúng vớt đưa vào bờ. Nạn nhân là một bé trai, mặc áo thun màu xanh ngắn tay, quần đùi màu đỏ sọc đen. Được biết thi thể nạn nhân xấu số là em T.T.D (14 tuổi) ngụ thị trấn Liên Hương. 4. Xót xa đôi vợ chồng trẻ bị nước lũ cuốn trôi: Trưa 11/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê T.Q. (SN 1994, trú xã Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) bị nước lũ cuốn mất tích trên đường đi dự đám cưới về. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể vợ anh Q. là chị Lưu Thị H.S. (SN 1997) cũng đã được tìm thấy. 5. Dùng xe công chở vợ con đi du lịch, 1 giám đốc bị kỷ luật: Ngày 11/10, UBND huyện Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, Hội đồng kỷ luật của huyện vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Hữu Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện vì đã có hành vi vi phạm trong việc sử dụng xe ô tô công trái quy định. Ông Cường cùng vợ con ông đi tham quan tại điểm du lịch Rục Mòn sự việc này khiến nhiều người dân bức xúc, gây xôn xao dư luận. 6. Bị bắn tử vong vì đang nhậu kêu mệt xin về sớm: Ngày 10/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi giết người. Nhân tổ chức bữa nhậu tại nhà cùng Nguyễn Hữu Đang (17 tuổi) và nhiều người bạn khác. Lúc ngồi nhậu, Đang nói với Nhân là anh mệt không nhậu nổi nên xin về sớm. Nhân bất ngờ lấy ra khẩu súng và bắn bạn nhậu tử vong. 7. Chủ trại nuôi động vật hoang dã tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 11/10, Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Nguyễn Hữu Thọ (46 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) tử vong là do ông này tự treo cổ. Trước đó, chiều 9/10 người thân phát hiện ông Thọ chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật của ông tại xã Hòa Thành. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và gia đình đã mai táng ông Thọ. >>> Xem thêm video: Vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1.Nhớ người yêu cũ xách súng đến nhà bắn hai phát: Ngày 11/10, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Hậu (SN 1995, trú tại phường Mỹ Thới) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 9/10 nhậu xong, nhớ lại chuyện bạn gái tên H. (SN 2000, cùng trú tại địa phương) chia tay, Hậu mang theo khẩu súng đi bộ đến nhà H. bắn chỉ thiên 2 phát rồi quay về nhà. Tối cùng ngày, H. đến Công an phường trình báo sự việc. 2. Phát hiện một bộ xương người trong rừng keo: Ngày 11/10, UBND xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn cho biết, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một bộ xương người trong rừng keo. Tại hiện trường, bộ xương người còn nguyên vẹn các bộ phận. Bên cạnh hài cốt nạn nhân có 1 chiếc ví, giấy tờ tùy thân mang tên N.V.Th (SN 1988, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu) nên chính quyền xã Cẩm Sơn đã liên hệ về địa phương để báo cho người nhà đến nhận. 3. Thi thể bé trai 14 tuổi trôi trên biển: Khoảng 13h ngày 11/10, một số ngư dân ở cảng cá Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) phát hiện thi thể một bé trai trôi trên biển liền dùng thuyền thúng vớt đưa vào bờ. Nạn nhân là một bé trai, mặc áo thun màu xanh ngắn tay, quần đùi màu đỏ sọc đen. Được biết thi thể nạn nhân xấu số là em T.T.D (14 tuổi) ngụ thị trấn Liên Hương. 4. Xót xa đôi vợ chồng trẻ bị nước lũ cuốn trôi: Trưa 11/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê T.Q. (SN 1994, trú xã Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) bị nước lũ cuốn mất tích trên đường đi dự đám cưới về. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể vợ anh Q. là chị Lưu Thị H.S. (SN 1997) cũng đã được tìm thấy. 5. Dùng xe công chở vợ con đi du lịch, 1 giám đốc bị kỷ luật: Ngày 11/10, UBND huyện Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, Hội đồng kỷ luật của huyện vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Hữu Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện vì đã có hành vi vi phạm trong việc sử dụng xe ô tô công trái quy định. Ông Cường cùng vợ con ông đi tham quan tại điểm du lịch Rục Mòn sự việc này khiến nhiều người dân bức xúc, gây xôn xao dư luận. 6. Bị bắn tử vong vì đang nhậu kêu mệt xin về sớm: Ngày 10/10, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi giết người. Nhân tổ chức bữa nhậu tại nhà cùng Nguyễn Hữu Đang (17 tuổi) và nhiều người bạn khác. Lúc ngồi nhậu, Đang nói với Nhân là anh mệt không nhậu nổi nên xin về sớm. Nhân bất ngờ lấy ra khẩu súng và bắn bạn nhậu tử vong. 7. Chủ trại nuôi động vật hoang dã tử vong trong tư thế treo cổ: Ngày 11/10, Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ông Nguyễn Hữu Thọ (46 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) tử vong là do ông này tự treo cổ. Trước đó, chiều 9/10 người thân phát hiện ông Thọ chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật của ông tại xã Hòa Thành. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và gia đình đã mai táng ông Thọ. >>> Xem thêm video: Vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.