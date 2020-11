Tin nóng ngày 1/11: Bắt thầy giáo hiếp dâm nữ sinh ở TP.HCM

1.Ba đối tượng đầu thú vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999. Sáng 1/11, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, 3 đối tượng liên quan đến vụ án đã ra đầu thú. Kết quả giám định Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, 51 kg kim loại màu vàng vận chuyển qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ vào ngày 30/10 là vàng 9999 không lẫn tạp chất. Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ Trần Văn Hải (SN 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong các bao và bọc nilon có chứa 51 kg kim loại màu vàng (nghi là vàng). Ảnh: CAND 2.Sát hại vợ bằng nhiều nhát dao rồi tự sát. Ngày 1/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra vụ án chồng sát hại vợ tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh. Trước đó, do mâu thuẫn, ông Hồ Đắc Dương (SN 1972) trú ở 9 Lý Tự Trọng, tổ dân phố số 9 đã dùng dao sát hại vợ là Nguyễn Thị Thanh Thúy sau đó vào nhà tắm tự tử. Cả hai hiện đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CAND 3. Xác định nghi can sát hại người phụ nữ trong khách sạn ở TP.HCM. Ngày 1/11, Ngày 1/11, Công an quận Thủ Đức đang truy bắt nghi can sát hại người phụ nữ trong khách sạn ở quận Thủ Đức. Trích xuất camera, nghi can là nam giới (khoảng 45 tuổi), cao khoảng 1m7. Trước đó, khoảng 16h ngày 29/10, nhân viên khách sạn A.H. phát hiện bà T.T.L (45 tuổi, quê Lào Cai) tử vong. 4.Bắt khẩn cấp thầy giáo hiếp dâm nữ sinh. Ngày 1/11, Công an quận 9, TP.HCM ra quyết định bắt khẩn cấp đối với D.V.L (SN 1993, quê Đồng Nai) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. L. hiện là giáo viên của 1 trường cấp 2 đóng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và đã có vợ con. Nam giáo viên làm quen nữ sinh 12 tuổi ở quận 9, TP.HCM và rủ nữ sinh đi khách sạn ở quận 9 quan hệ tình dục và dùng điện thoại quay lại. Đoạn clip sau đó được ông L. gửi cho nữ sinh xem. Mẹ nạn nhân kiểm tra phát hiện đoạn clip nên báo công an. Ảnh: PLO 5. Cháy lớn tại nhà xưởng công ty sản xuất ghế sofa. Khoảng 11h ngày 01/11 tại nhà xưởng Công ty cổ phần công nghiệp DSVK, công ty chuyên sản xuất ghế sofa tại KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, nhiều công nhân đang làm việc thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát, công nhân đã nhanh chóng dập lửa, một số khác thì tháo chạy khỏi biển lửa. 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt vụ cháy. 6.Chém vợ chồng thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu. Ngày 1/11, VKSND tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan điều tra đã khám khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc chém người rồi tự thiêu, dẫn đến tử vong vừa xảy ra trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Bước đầu xác định, ông Nguyễn T. (61 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, hiện sống tại TP HCM) chết hôm 29/10 do bỏng nặng. Trước đó, do mâu thuẫn bùng phát, ông T. đón xe từ TP.HCM về quê nhà ở Bình Định chém vợ chồng ông thông gia trọng thương rồi tẩm xăng tự thiêu. Vợ chồng ông thông gia bị thương tích nặng nên đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. 7. Kêu gọi trùm cờ bạc Thành 'Bánh' ra đầu thú. Ngày 1/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc dưới hình thức đá ở địa phận giáp ranh với Bà Rịa - Vũng Tàu. Cảnh sát khống chế 33 người, cùng tang vật liên quan. Trường gà do Phan Công Thành (Thành Bánh) và Chín Long (cùng ngụ tại Xuân Lộc) đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, 2 ông trùm Thành và Long đã bỏ trốn từ trước đó. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi Thành Bánh và Chín Long ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Giết người yêu vì nghi ngờ yêu người khác. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

