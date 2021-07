Tin nóng 9/7: Không được ăn thịt ngỗng, nghịch tử đâm cha tử vong

Không được ăn thịt ngỗng, nghịch tử đâm cha tử vong: Phạm Thanh Hải (42 tuổi, ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) sau khi đã uống rượu thì muốn làm thịt một con ngỗng để ăn nhưng Phạm Văn Thuận (69 tuổi, cha Hải) không cho dẫn đến cự cãi. Sau đó, Hải cầm 1 đoạn gỗ dài khoảng 1m đâm vào vùng cổ ông Thuận tử vong. Thiếu niên 16 tuổi khoắng sạch vàng cưới của vợ chồng hàng xóm: Lợi dụng đêm tối, Đặng Anh Tuấn (SN 2005, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã đột nhập vào nhà hàng xóm lấy trộm 8 chỉ vàng có giá trị khoảng 36 triệu đồng. Đây là toàn bộ số vàng cưới mà vợ chồng anh Lê Xuân Mạnh tích góp lâu nay. Ngày 9/7, Tuấn bị Công an huyện Anh Sơn tạm giữ để điều tra. Thiếu tiền tiêu sài, ăn trộm luôn xe máy của bạn: Do đang không có phương tiện đi lại và thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Phạm Thành Thảo ( SN 1978, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe của bạn bán lấy tiền. Thảo biết thời gian anh N.A.L. (ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) thường đi ngủ vì say rượu, đối tượng đến nhà lấy trộm chiếc xe máy của anh L. dựng ở sân trước cửa nhà và không có ai trông coi. Ngày 9/7, Thảo bị Công an TP Hạ Long khởi tố. Lẻn vào khu cách ly chém người vì một con chó: Ông Nguyễn Thanh Hiếu (41 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thấy con chó ở một tiệm tạp hóa gần nhà giống con chó của mình nên bắt về. Cho rằng ông Hiếu bắt chó của mình, Nguyễn Văn Đệ (34 tuổi, ngụ địa phương) đến gặp người này để đòi nhưng không được. Đệ cùng đồng bọn mang hung khí xông vào nhà ông Hiếu đuổi chém, khiến ông Hiếu cùng 3 người khác bị thương. Được biết, hiện trường nằm trong vùng phong tỏa liên quan đến các ca mắc COVID-19. Ngày 9/7, Đệ bị Công an Bình Dương tạm giữ để điều tra. Gã trai cướp 139 tấm vé số của hai trẻ bán dạo: Nguyễn Danh Phận (32 tuổi, ở TP Hồng Ngự, Đồng Tháp) chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở TP Hồng Ngự. Khi đến đường Trương Định, Phận nhìn thấy hai bé bán vé số dạo nên dừng lại hỏi mua. Phận cầm xấp vé số lên xem rồi giả vờ đánh rơi một tấm xuống đất. Hai đứa trẻ cuối xuống nhặt, Phận đã cầm 139 tấm vé trên tay rồi rồ ga tẩu thoát. Ngày 9/7, Phận bị Công an TP Hồng Ngự bắt tạm giam. Mâu thuẫn khi uống rượu, người đàn ông bị đâm tử vong: Trong lúc ngồi uống rượu với nhau, Phạm Văn Kiên (SN 1989) và anh Phạm Văn Tuân (SN 1983, cả 2 cùng trú tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) xảy ra mâu thuẫn xô xát. Kiên đã dùng dao đâm trúng anh Tuân, phải đi cấp cứu và tử vong sau đó. Ngày 9/7, Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Nguyên nữ nhân viên văn phòng lừa đảo hơn 10 tỷ đồng: Do làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả các khoản nợ cá nhân, tháng 7/2019, Nguyễn Thị Thủy An (SN 1990, ở Ninh Thuận - nguyên nhân viên một văn phòng công chứng tư tại địa phương) vay nợ với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Tuy nhiên, An mất khả năng trả nợ nên những người cho vay đã trình báo Công an. Ngày 9/7, An bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt tạm giam. Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung bị bắt: Lee Kwan Young (1968, trú TP Đà Nẵng) là Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung cùng 2 người khác đã tổ chức cho người nhập cảnh trái phép Việt Nam dưới danh nghĩa chuyên gia làm việc tại các công ty. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã tổ chức cho số khách Hàn Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam trong 4 đợt. Ngày 9/7, Lee Kwan Young cùng 2 người khác bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Xe máy va chạm xe tải, hai phụ nữ tử vong tại chỗ: Sáng 9/7, tại xã Định Bình (TP.Cà Mau) xe tải chở cừ tràm và xe máy lưu thông cùng chiều. Khi xe máy vượt lên thì xe bị lật làm người phụ nữ điều khiển xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, người còn lại văng ra sau. Cả hai người đều được xác định đã tử vong tại hiện trường. (Ảnh: VOV) >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

