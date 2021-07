Tin nóng 7/7: Vợ bỏ đi, chán đời đốt nhà, cháy 4 nhà hàng xóm

Buồn vì vợ bỏ đi, đốt nhà mình, cháy lan 4 nhà hàng xóm: Đặng Thanh Tùng (38 tuổi, trú tại xã Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang) buồn phiền chuyện vợ và con bỏ nhà đi nên đã nhậu say rồi châm lửa đốt nhà. Ngọn lửa sau đó cháy lan sang 4 nhà hàng xóm, ước tính thiệt hại tài sản trên 2 tỷ đồng. Ngày 7/7, Tùng bị Công an tạm giữ để điều tra. Mâu thuẫn khi rủ chơi bida, đâm chết "bạn rượu": Sau khi nhậu xong, Nguyễn Th. (SN 1985, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) gọi điện thoại cho Võ Văn K. (SN 1972, cùng trú tại địa phương) để nhậu và chơi bida. Trong quá trình gọi điện thoại cả hai xảy ra mâu thuẫn, nên Th. điều khiển xe máy đến nhà K. để nói chuyện. Tại đây, Th. và K. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. K. dùng con dao đâm tử vong Th. Ngày 7/7, K. bị công an bắt tạm giam. Thiếu niên 14 tuổi tự tử sau khi làm việc với Công an do bị nghi ăn trộm: B.T.T.V (SN 2007, học sinh lớp 8, huyện Tây Sơn, Bình Định) sau khi làm việc với công an xã về việc bị chủ cửa hàng tạp hóa nghi lấy trộm tiền, V. đã tử vong dưới kênh sau nhà. Ngày 7/7, Công an xã Bình Thuận khẳng định, những thông tin trên mạng cho rằng cháu V. bị đe dọa, ép cung dẫn đến tự tử là hoàn toàn sai sự thật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Gia đình cháu V. kể lại vụ việc) Đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng ở TP Huế: Ngày 7/7, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá do 4 đối tượng gồm: Châu Văn Bin (SN 1984), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1983), Trần Quang Tùng (SN 1984) và Nguyễn Văn Tú (SN 1989, cùng trú tại TP Huế) cầm đầu. Từ tháng 4 đến nay, các đối tượng đã tổ chức cho con bạc đánh bạc với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Bắt đối tượng cho vay 10 tỷ lấy lãi 100 triệu/ngày: Ngày 7/7, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thu Hà (50 tuổi, trú huyện Hòa Vang) và Lê Trọng Phương (31 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao. Hà đã thỏa thuận cho vay gần 10 tỷ với lãi suất 1%/1 ngày, thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Trong khi đó, Lê Trọng Phương cho vay 2 tỷ với lãi suất 0,3%/1 ngày, thu lời bất chính gần 1 tỷ đồng. (Phương tại cơ quan Công an). Bắt hơn 80 đối tượng sử dụng ma túy trong resort: Ngày 7/7, Công an tỉnh Bình Định cho biết, các đội nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra Resort Vu Nam, thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát đã phát hiện 85 thanh niên (50 nam và 35 nữ) thuê 9 phòng tại đây để sử dụng ma túy. Qua khai báo, các nam, nữ thanh niên có độ tuổi từ 18-25, hầu hết thường trú tại Bình Định. Kiểm tra nhanh, có 81 trường hợp dương tính với ma túy. Phát hiện quả bom dài khoảng 1 mét gần hồ núi lửa: Ngày 7/7, UBND xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, người dân đi làm rẫy, phát hiện quả bom (trọng lượng khoảng 250 – 300kg, đường kính khoảng 40cm, dài hơn 1m và có dấu hiệu chưa phát nổ) tại buôn Sar Pa, gần hồ Núi lửa Thuận An nên trình báo với chính quyền để có hướng xử lý. Ba cháu nhỏ tử vong khi đi thả diều: Chiều 6/7, khi ba đứa bé đang thả diều tại khu vực của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) không may rơi xuống đập chứa nước của Công ty. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện hô hào và báo cho lực lượng cứu hộ. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đã tìm thấy thi thểcủa 3 bé N.T.T; N.G.H (cùng 9 tuổi) và bé N.M.K (4 tuổi). (Ảnh minh họa) >>>> Xem thêm video: Cãi nhau với bạn gái, thanh niên châm lửa đốt xe giữa đường ở Bình Dương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

