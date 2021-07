Tin nóng 8/7: Đánh đập, ép con nợ dùng ma túy rồi tống tiền

Đánh đập, ép con nợ dùng ma túy rồi tống tiền: Đòi tiền không được, Đỗ Văn Kiên (27 tuổi, quê Hải Phòng) đánh đập, ép con nợ sử dụng ma túy rồi quay video gửi cho người thân nhằm gây áp lực, buộc họ trả tiền thay. Tuy nhiên, Kiên chưa lấy được tiền đã bị Công an bắt giữ. Ngày 8/7, Kiên cùng 6 người khác bị Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đi cướp để kiếm tiền tổ chức sinh nhật cho bạn: Cần tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật, nhóm thanh niên dùng mã tấu đuổi chém người đi đường ở huyện Bình Chánh, TP.HCM để cướp xe máy tuy nhiên nhóm này đã bị Công an bắt giữ. Ngày 8/7, Công an TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ, bàn giao Võ Văn Tuấn Tài (19 tuổi, quê Long An), P.H.N.P. (15 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 5 người khác cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra. Bắt đối tượng sát hại bà chủ quán cháo vịt: Chiều 8/7, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt giữ Nguyễn Nhiên Quỳnh (26 tuổi) để điều tra về hành vi 'Giết người'. Quỳnh là nghi phạm đã đâm chết mẹ mình là bà Nguyễn Thị Kim Hoa (55 tuổi, quê Kom Tum), chủ quán cháo vịt ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Phát hiện thi thể người đàn ông trong căn nhà khóa cửa: Sáng 8/7, người dân trú xóm Tân Yên (xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc nên đi kiểm tra. Khi xác định mùi hôi bốc ra từ nhà ông N.N.C (SN 1970) mọi người đã phá cửa vào kiểm tra. Khi mọi người vào trong thì tá hỏa nhìn thấy ông C. đã tử vong cạnh giường ngủ. Không tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh: Ngày 8/7, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch đã có văn bản trả lời chính thức về đơn kiến nghị yêu cầu tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) của danh hài Hoài Linh xoay quanh vấn đề tiền từ thiện. Qua xem xét, cho đến nay Hoài Linh không mắc các vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 79, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ban hành ngày 31/7/2017 của Chính phủ, vì vậy chưa đủ cơ sở để xem xét việc tước danh hiệu. Dọa phát tán ảnh "nóng", chiếm hàng trăm triệu của bạn tình: Chị P.T.T.T. (41 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đòi chia tay, Võ Văn Tuyền (50 tuổi, trú tại TP Bà Rịa) yêu cầu phải đưa cho anh ta 300 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh 'nóng' lên mạng. Chị T. đã chuyển cho Tuyền 100 triệu đồng nhưng anh ta vẫn không đồng ý và yêu cầu người tình phải chuyển hết số tiền còn lại. Do không đủ khả năng nên T. đã đến cơ quan công an trình báo. Ngày 8/7, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang điều tra, xử lý. Người phụ nữ cắn công an, đòi băng qua khu phong tỏa: Sáng 8/7, trong lúc tổ công tác Công an phường 6 (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đang trực chốt tại điểm phong tỏa, thì bất ngờ phát hiện Nguyễn Thị Hồng T. (34 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) đi bộ đeo khẩu trang sai quy định, không che mũi và miệng đang băng ngang khu vực phong tỏa phòng, chống dịch COVID-19. Tổ công tác nhắc nhở liền lao vào cắn, giựt cầu vai một chiến sĩ công an, đòi băng qua khu phong tỏa. Hiện, Công an đang tạm giữ T. để điều tra. Khởi tố vụ án lây lan dịch bệnh tại Cà Mau: Chiều 8/7, Công an TP Cà Mau đã khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Vụ án này xảy ra tại xã An Xuyên, TP Cà Mau. Quá trình điều tra, Công an phát hiện L.V.T. (BN23659, 28 tuổi ở Cà Mau) có hành vi khai báo y tế gian dối. Từ chùm ca bệnh liên quan đến người này, dịch COVID-19 có nguy cơ lan rộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. >>>> Xem thêm video: Bị nhóm đòi nợ thuê bắt giữ, đánh đập, người đàn ông gửi định vị cầu cứu. Nguồn: ANTV.

