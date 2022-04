Tin nóng 7/4: Nam sinh lớp 12 bị học sinh lớp 9 chém tử vong

Nam sinh lớp 12 bị học sinh lớp 9 chém tử vong: Đến khu KTX của trường để chơi, giữa nhóm học sinh lớp 12 và lớp 9 xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Vừ Bá Gianh (15 tuổi, HS lớp 9, Trường THCS Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã cầm dao chém Lầu Bá T. (SN 2004, là HS lớp 12, TTGDTX huyện Kỳ Sơn) dẫn đến tử vong. Ngày 7/4, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Gianh. Thầy bói chuyên "nổ" để lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng: "Nổ" bản thân có quan hệ điều chuyển công tác cho người khác và làm dự án, Nguyễn Hùng Quân (SN 1963, trú tại xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 5 tỷ đồng. Ngày 7/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ Quân để điều tra, làm rõ. Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Quảng Nam: Ngày 7/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoàng Tâm, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam để điều tra về hành vi 'nhận hối lộ' và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện ông Tâm đang được cho tại ngoại và cấm rời khỏi nơi cư trú. Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, một người đàn ông bị đâm chết: Xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn uống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, C.V.T. (SN 1978, trú quận Ba Đình) đã dùng 1 cốc nước đập vào đầu Phan Vũ Tuấn Phước (SN 2002, ở huyện Ba Vì). Bị đánh, Phước đã dùng dao đâm anh T. tử vong. Ngày 7/4, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang điều tra, làm rõ. Đóng giả công an chặn người vi phạm giao thông để thu tiền: Nguyễn Quốc Hưng (25 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) đã đóng giả công an, chặn các xe vi phạm giao thông khu vực nhà văn hóa thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa để thu tiền. Ngày 7/4 Công an huyện Ứng Hòa cho biết đang tạm giữ Hưng để điều tra, làm rõ. Đang nhậu bỏ đi ngủ, thanh niên bị bạn đánh suýt chết: Thấy bạn đang nhậu thì bỏ đi ngủ, Nguyễn Văn Phương (36 tuổi, trú TP Châu Đốc, An Giang) cầm khúc gỗ đánh anh Trần Hải Đông (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) suýt chết. Ngày 7/4, Công an TP Châu Đốc cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phương. Mâu thuẫn, anh ruột dùng kéo đâm em trai tử vong: Tối 6/4, tại thôn Gia Cát, xã Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam, ông Trần Đình Nhựt (48 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình với em trai là anh Trần Đình Th. (33 tuổi). Trong lúc cãi vã, ông Nhựt đã lấy cây kéo đâm em trai tử vong. Ngày 7/4, Công an huyện Quế Sơn cho biết đang tạm giữ Nhựt để điều tra, làm rõ. Người đàn ông bị xe container cán tử vong: Đêm 6/4, tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM, người đàn ông khoảng 35 tuổi, lái xe máy mang biển số tỉnh Tiền Giang va chạm với xe đầu kéo container mang biển số tỉnh Bến Tre chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông bị cuốn vào gầm xe đầu kéo tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Nam sinh lớp 12 bị học sinh lớp 9 chém tử vong: Đến khu KTX của trường để chơi, giữa nhóm học sinh lớp 12 và lớp 9 xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Vừ Bá Gianh (15 tuổi, HS lớp 9, Trường THCS Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã cầm dao chém Lầu Bá T. (SN 2004, là HS lớp 12, TTGDTX huyện Kỳ Sơn) dẫn đến tử vong. Ngày 7/4, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Gianh. Thầy bói chuyên "nổ" để lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng: "Nổ" bản thân có quan hệ điều chuyển công tác cho người khác và làm dự án, Nguyễn Hùng Quân (SN 1963, trú tại xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền gần 5 tỷ đồng. Ngày 7/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa bắt giữ Quân để điều tra, làm rõ. Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Quảng Nam: Ngày 7/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hoàng Tâm, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam để điều tra về hành vi 'nhận hối lộ' và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện ông Tâm đang được cho tại ngoại và cấm rời khỏi nơi cư trú. Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, một người đàn ông bị đâm chết: Xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong lúc ăn uống ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, C.V.T. (SN 1978, trú quận Ba Đình) đã dùng 1 cốc nước đập vào đầu Phan Vũ Tuấn Phước (SN 2002, ở huyện Ba Vì). Bị đánh, Phước đã dùng dao đâm anh T. tử vong. Ngày 7/4, Công an quận Hoàng Mai cho biết đang điều tra, làm rõ. Đóng giả công an chặn người vi phạm giao thông để thu tiền: Nguyễn Quốc Hưng (25 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) đã đóng giả công an, chặn các xe vi phạm giao thông khu vực nhà văn hóa thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa để thu tiền. Ngày 7/4 Công an huyện Ứng Hòa cho biết đang tạm giữ Hưng để điều tra, làm rõ. Đang nhậu bỏ đi ngủ, thanh niên bị bạn đánh suýt chết: Thấy bạn đang nhậu thì bỏ đi ngủ, Nguyễn Văn Phương (36 tuổi, trú TP Châu Đốc, An Giang) cầm khúc gỗ đánh anh Trần Hải Đông (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) suýt chết. Ngày 7/4, Công an TP Châu Đốc cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phương. Mâu thuẫn, anh ruột dùng kéo đâm em trai tử vong: Tối 6/4, tại thôn Gia Cát, xã Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam, ông Trần Đình Nhựt (48 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn về chuyện gia đình với em trai là anh Trần Đình Th. (33 tuổi). Trong lúc cãi vã, ông Nhựt đã lấy cây kéo đâm em trai tử vong. Ngày 7/4, Công an huyện Quế Sơn cho biết đang tạm giữ Nhựt để điều tra, làm rõ. Người đàn ông bị xe container cán tử vong: Đêm 6/4, tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM, người đàn ông khoảng 35 tuổi, lái xe máy mang biển số tỉnh Tiền Giang va chạm với xe đầu kéo container mang biển số tỉnh Bến Tre chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến người đàn ông bị cuốn vào gầm xe đầu kéo tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Chồng bị trộm đâm chết, vợ chém khiến kẻ trộm tử vong. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).