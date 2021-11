Tin nóng 9/11: Đưa con gái 12 tuổi của bạn lên núi bóp cổ đến chết

Đưa con gái 12 tuổi của bạn lên núi bóp cổ đến chết: Trần Phước Tân (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nói dối sẽ mua điện thoại cho V. (12 tuổi, con gái của bạn là anh Đ.) học online. Đến lúc V. đòi mua điện thoại và khóc, tức giận, Tân đã đưa nạn nhân lên núi rồi bóp cổ đến chết. Ngày 9/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Tân để điều tra. Cô gái bị người yêu đâm tử vong trong phòng trọ: Tối 8/11, tại một phòng trọ thuộc TP Thuận An, Bình Dương, người dân sau khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền chạy đến kiểm tra thì phát hiện cô gái nằm chết bên vũng máu. Ngay sau khi gây án, nam thanh niên tên N. (29 tuổi, quê Đồng Tháp), đã đến cơ quan Công an đầu thú. Truy tìm tổng giám đốc kêu gọi góp vốn rồi ôm tiền bỏ trốn: Ngày 9/11, Công an TP HCM cho biết đang truy tìm Nguyễn Đăng Triều Thiên - Tổng Giám đốc Công ty CP Lina Network có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, 7 khách hàng đã ký hợp đồng góp và chuyển cho Thiên 19,6 tỷ đồng, sau khi nhận tiền Thiên đóng cửa công ty, bỏ trốn. Phó giám đốc đấu giá lừa đảo hơn 69 tỷ đồng: Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công ty đấu giá Hợp Danh Quảng Ngãi và Lương Thị Diễm Trang là nhân viên của công ty đã làm giả quy chế đấu giá và chiếm đoạt số tiền hơn 69 tỷ đồng. Ngày 9/11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can và bắt giam đối tượng này. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ven đường trong đêm: Đêm 8/11, một gia đình ở xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,7kg bị bỏ lại trên bãi cỏ ven đường trước cửa nhà mình. UBND xã Phúc Đồng thông báo để gia đình cháu bé biết đến làm thủ tục nhận lại. Trong trường hợp không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi theo quy định của pháp luật. Bị xử phạt vì mặc đồ công an chụp hình đăng lên mạng: Ngày 9/11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt 13,5 triệu đồng đối với N.N.Tr (31 tuổi, ngụ quận Hải Châu). Theo đó, Tr. không công tác trong lực lượng nhưng lấy trang phục Công an của người thân mặc, chụp hình đang cầm một chai bia nghi để uống gây phản cảm. Bắt cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Cửu Long: Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lương Văn Hóa, nguyên Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Dược phẩm Cửu Long. Các bị can cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại gần 4 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, gây thiệt hại tài sản Nhà nước. Bộ đôi lừa "chạy" vào ngành Công an chiếm đoạt tiền tỷ: Nguyễn Văn Thăng (SN 1977, ở Bắc Giang) và Nguyễn Đình Lộc (SN 1975, trú Long Biên, Hà Nội) tự nhận có thể chạy việc vào ngành Công an, các cơ quan Nhà nước và xin vào học tại các trường Đại học, Cao đẳng... để lừa gần 1,3 tỷ đồng của bị hại. Ngày 9/11, Công an quận Long Biên cho biết đang điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

