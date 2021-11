Tin nóng 8/11: Giết chủ nợ chôn xác rồi đào lên đốt phi tang

Giết chủ nợ chôn xác rồi đào lên đốt phi tang: Sau khi sát hại chủ nợ là anh Dương Công Cường (SN 1974, ở huyện Gia Lộc, Hải Dương), Cao Tài Năng (SN 1981, trú TP Hải Dương) đã đưa nạn nhân ra chôn ở ven sông, chưa an tâm, hắn tiếp tục đào xác nạn nhân lên đốt để phi tang.... Ngày 11/8, VKSND tỉnh Hải Dương cho biết đã truy tố Năng. Nữ sinh bị đánh hội đồng đến nhập viện: Do xích mích, mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh D.T.M.T (SN 2003, học sinh lớp 10A8, trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh) bị một nhóm phụ nữ lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị xảy ra tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Ngày 8/11, Công an phường Thạch Quý cho biết đang điều tra, làm rõ. Đang kéo lưới, ngư dân phát hiện thi thể cô gái nổi trên biển: Chiều 8/11, UBND phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ra thông báo tìm kiếm thân nhân của cô gái vừa được ngư dân phát hiện khi đang kéo lưới trên biển. Nạn nhân là nữ khoảng 25 tuổi, mặc áo trắng và chân váy đỏ đang trong quá trình phân hủy. Trên người cô gái không có giấy tờ tùy thân. Đòi chia tay người yêu, cô gái 20 tuổi bị đánh, cướp tài sản: Đến tìm người yêu để lấy lại một số giấy tờ thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, chị N.T.P.T. (20 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị Lê Đình Quý (21 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tát tới tấp vào mặt rồi cướp điện thoại, ví tiền sau đó bỏ trốn. Ngày 8/11, Công an quận Thanh Khê cho biết đã bắt giữ được Quý. Bắt được nghi phạm đâm tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản: Ngày 8/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang hoàn tất hồ sơ để di lý đối tượng Lê Hồng Mạnh (20 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) từ Thanh Hóa về Bình Dương. Mạnh là đối tượng dùng dao đâm trọng thương tài xế xe ôm rồi cướp xe xảy ra ngày 13/10, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sau đó bỏ trốn về quê. Xử phạt nhóm tự thu phí đỗ ô tô quanh BV Đại học Y dược: Ngày 8/11, Công an quận 5, TP HCM cho biết đã xử phạt hành chính với nhóm chín người đã có hành vi tổ chức thu tiền phí đỗ ô tô trái phép ở một số tuyến đường xung quanh các bệnh viện Đại học Y dược. Nhóm người này thu tiền và dọa tài xế nếu không đóng tiền thì bị bẻ gương, trầy xe... Số tiền mà nhóm này thu 30-50.000 đồng/chiếc. Triệt phá ổ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ở giữa đồng: Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa ổ đánh bạc tại khu vực đồng ruộng thuộc địa bàn khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Theo điều tra, hằng ngày, có khoảng 30 đến 50 đối tượng tham gia đánh bạc, với mỗi ván cá cược từ 60 - 100 triệu đồng... "Siêu trộm" chuyên đột nhập cơ quan, công sở, trường học: Lê Duy Thọ (SN 1987, ở Hòa Bình) chuẩn bị tua - vít, khoan cầm tay và mũi khoan để đột nhập vào bên trong các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn TP Hà Nội để trộm cắp tài sản. Tổng giá trị tài sản mà Thọ trộm cắp được lên tới hàng chục triệu đồng. Ngày 8/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ được Thọ. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

