Tin nóng 7/11: Khởi tố vụ án quán karaoke Cafe Phố hoạt động chui

Khởi tố vụ án liên quan ổ dịch ở quán karaoke. Ngày 7/11, Công an huyện huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người có liên quan đến phòng chống dịch liên quan đến cơ sở Karaoke Cafe Phố. Cơ sở karaoke này đã ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch nhưng vẫn lén lút hoạt động, làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn. Đến nay phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán Karaoke Cafe Phố, 300 trường hợp F1 và khoảng 3000 trường hợp F2. Treo thưởng truy bắt kẻ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Ngày 7/11, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phát thông báo sẽ thưởng tiền mặt cho người nào phát hiện, cung cấp thông tin để bắt giữ một kẻ cướp. Đối tượng là nam giới, độ tuổi từ 20 - 25, cao khoảng 1,7m, chân phải của người này không bình thường, bước đi khập khiễng. Sáng 13/10, anh Chiến, tài xế xe ôm công nghệ nhận chở đối tượng từ quận 12 (TP Hồ Chí Minh) về Bình Dương. Khi đến đoạn đường phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đối tượng dùng dao đâm anh Chiến bị thương rồi cướp chiếc xe máy, điện thoại Iphone 8 và 4 triệu đồng. Nhóm thanh niên xông vào trung tâm y tế đập phá tài sản. Ngày 7/11, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) vào cuộc điều tra, làm rõ về một nhóm thanh niên có hành vi hủy hoại tài sản của Trung tâm Y tế Phú Lộc cơ sở Chân Mây. Khoảng 1h sáng 6/11, nhóm thanh niên đưa một người bị thương nhẹ đến cấp cứu tại trung tâm y tế nêu trên. Tuy nhiên, do đang trong thời gian trưng dụng làm khu điều trị bệnh nhân COVID-19, cơ sở y tế này tạm dừng tiếp nhận cấp cứu người bị tai nạn và đã dán thông báo. Khi không thấy bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, nhóm người này đã gây rối, đập phá đồ đạc ở khu cấp cứu. Bức xúc do ô nhiễm, dân chặn cổng 3 nhà máy xi măng ở Quảng Bình. Từ ngày 4 đến 7/11, nhiều người dân ở thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã căng dây, treo khẩu hiệu trước cổng và chốt chặn cổng vào của 3 nhà máy sản xuất ximăng đóng trên địa bàn gồm ximăng Áng Sơn; Nhà máy ximăng ViCem (Đà Nẵng) và Công ty ximăng Sông Gianh. Người dân hy vọng các cơ quan chức năng có hướng giải pháp để người dân không còn phải chịu cảnh ô nhiễm này. Lãnh đạo huyện Quảng Ninh để giải quyết vụ việc. (Ảnh: TTXVN). Nam thanh niên bị bắt cóc, phải chuộc 52 triệu đồng. Ngày 7/11, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản". Hồ Nhật Quốc (SN 2002, phường Hương Hồ, TP Huế) cầm đầu nhóm đối tượng, thực hiện hành vi bắt cóc anh Trần Văn A.K. (SN 2000, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) với mục đích chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố giác, sau khi bắt cóc, đánh đập anh K., nhóm thanh niên này buộc người nhà nạn nhân phải giao nộp 52 triệu đồng. Người nhà nạn nhân đã thực hiện theo yêu cầu và chúng đã thả anh K. Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung thư ký toà án. Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (64 tuổi, trú tại số 128 Lê Hồng Phong, phường 4, TP. Vũng Tàu) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Văn Tuấn bị bắt khẩn cấp do đối tượng này đã có hành vi xúc phạm, hành hung người có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ - nữ Thư ký TAND TP. Vũng Tàu. Tuấn đã chửi bới, dùng tay tát nữ thư ký tòa án Nguyễn Thị Bích Ngọc. Thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc. Ngày 7/11, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ. 14h30 chiều 6/11, cảnh sát phát hiện chị M.T.T sinh năm 1993 đang có hành vi bán 8 hộp với 200 bộ kit test nhanh COVID-19 cho anh H.V.T sinh năm 1997, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Chị T không cung cấp được hóa đơn, chứng từ kèm theo số hàng hóa. Công an thành phố Gia Nghĩa đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, thu giữ toàn bộ số tang vật để xem xét và xử lý theo quy định. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ngày 7/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao Nguyễn Hữu Tài (SN 1996, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" cho Công an huyện Châu Phú. Năm 2019, Tài mua ma túy từ TP HCM đem về chia nhỏ rồi bán lại kiếm lời và thuê Trương Văn Hiệp, Nguyễn Hoài Đức và Hồ Duy Bình đi bán ma túy. Khi cảnh sát bắt Hiệp, Đức và Bình, Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương.

