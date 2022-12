Tin nóng 8/12: Cuồng ghen, phóng hỏa đốt nhà khiến bạn gái cũ tử vong

Cuồng ghen, phóng hỏa đốt nhà khiến bạn gái cũ tử vong: T.D.T (28 tuổi, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm với chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) và sống chung tại một nhà trọ ở đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM). Khoảng một tuần trước, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. T dọn ra ngoài, còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên. Biết H. có bạn trai mới là anh X, T. nảy sinh ý định trả thù. Tối 7/12, T mua xăng, lẻn vào nhà trọ, đợi đến khi chị H và anh X về ngủ, nghi phạm đã phóng hỏa. Vụ việc làm chị H tử vong, còn anh X bị thương nặng. Ngày 8/12, Công an Quận 12 cho biết đang tạm giữ đối tượng T. để điều tra, làm rõ. Cô giáo tiểu học lên mạng tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản: Chị Vũ Thị Thu Huyền (SN 1984, giáo viên Trường tiểu học Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bán hàng tại cửa hàng quần áo của gia đình ở đường Phú Lợi (thuộc phường Phú Lợi) thì có người phụ nữ vào mua đồ. Sau khi mua quần áo với số tiền 1,9 triệu đồng, người phụ nữ này thanh toán bằng chuyển khoản cho chị Huyền. Tuy nhiên, thay vì chuyển 1,9 triệu thì người này chuyển 1,9 tỷ đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, chị Huyền lên facebook đăng tin nhờ tìm người phụ nữ trên để trả lại tiền. Truy tìm nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng: Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biếtđang phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm một nghi phạm cướp tiệm vàng tại huyện Yên Dũng. Trước đó, tối 7/12, tại tiệm vàng Quang Hương (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), một nam thanh niên lạ mặt, khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh vào tiệm giả mua vàng. Sau đó, người này đã cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng rồi nhanh chóng lên xe máy (không rõ biển số) tẩu thoát. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 65 tỷ đồng: Ngày 8/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ và Công an huyện Núi Thành đồng loạt điều tra, phá án, phát hiện 23 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh và trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá, thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ ngày 11/11/2022 đến thời điểm bị bắt khoảng 65 tỷ đồng. Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong vườn điều: Ngày 8/12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đang khám nghiệm để xác định danh tính một thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy tại một vườn điều. Theo quan sát của người dân, thi thể này là nam giới ,mặc quần đùi, áo thun ngắn tay. Thi thể đã phân hủy mạnh không thể nhận dạng khuôn mặt. Bắt giữ nghi phạm nhiều lần đột nhập nhà ven sông để trộm: Từ tháng 11/2022 đến ngày bị bắt ồ Văn Châu (50 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã thực hiện 6 trộm tài sản của các hộ dân ven sông, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như tiền, vàng, TV, điện thoại, lư đồng, gà, vịt và chim cảnh... Lấy được tài sản, Châu nhiều lần mang đến cho Hồ Văn Toán (27 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP Huế) để phối hợp tiêu thụ. Ngày 8/12, Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ các đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bắt nữ Giám đốc lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế: Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1976, trú phường Hải Thành, TP. Đồng Hới), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa, về hành vi trốn thuế. Với vai trò là giám đốc công ty, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế hơn 500 triệu đồng. Va chạm với xe container, nữ sinh lớp 12 tử vong: Tối 7/12, xe container 60R-0177.88 lưu thông tới ngã ba Tua Một (thuộc ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do một nữ sinh học lớp 12 điều khiển. Theo người dân chứng kiến, trước khi va chạm xe container, nữ sinh lớp 12 đã va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường, bị xe container tông trúng dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà người yêu khiến 5 người nhập viện. Nguồn: ĐTHĐT.

Cuồng ghen, phóng hỏa đốt nhà khiến bạn gái cũ tử vong: T.D.T (28 tuổi, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm với chị D.T.H (22 tuổi, quê Bình Phước) và sống chung tại một nhà trọ ở đường Đông Hưng Thuận 02 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM). Khoảng một tuần trước, cặp đôi xảy ra mâu thuẫn. T dọn ra ngoài, còn chị H. ở lại căn nhà trọ trên. Biết H. có bạn trai mới là anh X, T. nảy sinh ý định trả thù. Tối 7/12, T mua xăng, lẻn vào nhà trọ, đợi đến khi chị H và anh X về ngủ, nghi phạm đã phóng hỏa. Vụ việc làm chị H tử vong, còn anh X bị thương nặng. Ngày 8/12, Công an Quận 12 cho biết đang tạm giữ đối tượng T. để điều tra, làm rõ. Cô giáo tiểu học lên mạng tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản: Chị Vũ Thị Thu Huyền (SN 1984, giáo viên Trường tiểu học Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bán hàng tại cửa hàng quần áo của gia đình ở đường Phú Lợi (thuộc phường Phú Lợi) thì có người phụ nữ vào mua đồ. Sau khi mua quần áo với số tiền 1,9 triệu đồng, người phụ nữ này thanh toán bằng chuyển khoản cho chị Huyền. Tuy nhiên, thay vì chuyển 1,9 triệu thì người này chuyển 1,9 tỷ đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, chị Huyền lên facebook đăng tin nhờ tìm người phụ nữ trên để trả lại tiền. Truy tìm nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng: Ngày 8/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biếtđang phối hợp với lực lượng chức năng truy tìm một nghi phạm cướp tiệm vàng tại huyện Yên Dũng. Trước đó, tối 7/12, tại tiệm vàng Quang Hương (xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), một nam thanh niên lạ mặt, khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh vào tiệm giả mua vàng. Sau đó, người này đã cướp đi 1 dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng rồi nhanh chóng lên xe máy (không rõ biển số) tẩu thoát. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 65 tỷ đồng: Ngày 8/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ và Công an huyện Núi Thành đồng loạt điều tra, phá án, phát hiện 23 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh và trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá, thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ ngày 11/11/2022 đến thời điểm bị bắt khoảng 65 tỷ đồng. Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong vườn điều: Ngày 8/12, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài đang khám nghiệm để xác định danh tính một thi thể đàn ông đang trong quá trình phân hủy tại một vườn điều. Theo quan sát của người dân, thi thể này là nam giới ,mặc quần đùi, áo thun ngắn tay. Thi thể đã phân hủy mạnh không thể nhận dạng khuôn mặt. Bắt giữ nghi phạm nhiều lần đột nhập nhà ven sông để trộm: Từ tháng 11/2022 đến ngày bị bắt ồ Văn Châu (50 tuổi, trú TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đã thực hiện 6 trộm tài sản của các hộ dân ven sông, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như tiền, vàng, TV, điện thoại, lư đồng, gà, vịt và chim cảnh... Lấy được tài sản, Châu nhiều lần mang đến cho Hồ Văn Toán (27 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP Huế) để phối hợp tiêu thụ. Ngày 8/12, Công an TP Huế cho biết vừa bắt giữ các đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bắt nữ Giám đốc lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế: Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1976, trú phường Hải Thành, TP. Đồng Hới), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa, về hành vi trốn thuế. Với vai trò là giám đốc công ty, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế hơn 500 triệu đồng. Va chạm với xe container, nữ sinh lớp 12 tử vong: Tối 7/12, xe container 60R-0177.88 lưu thông tới ngã ba Tua Một (thuộc ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do một nữ sinh học lớp 12 điều khiển. Theo người dân chứng kiến, trước khi va chạm xe container, nữ sinh lớp 12 đã va chạm với một xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường, bị xe container tông trúng dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Bắt đối tượng phóng hỏa đốt nhà người yêu khiến 5 người nhập viện. Nguồn: ĐTHĐT.