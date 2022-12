Tin nóng 7/12: Sau chia tay, cô gái nhận quả đắng từ người yêu cũ

Sau chia tay cô gái nhận quả đắng từ người yêu cũ: Lê Thanh Tuấn (SN 1975, quốc tịch Đức; tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) và chị N.T.U. có quan hệ tình cảm yêu đương từ năm 2016. Trong thời gian Tuấn ở Đức, cả hai vẫn giữ mối liên lạc với nhau, nhiều lần Tuấn yêu cầu chị U. chụp “ảnh nóng” gửi qua mạng xã hội. Đến năm 2020, cả hai chia tay. Tuấn liên tục đe dọa, ép buộc chị U. phải đưa số tiền 900 triệu đồng mà Tuấn đã cho chị này trước đó, nếu không sẽ tung “ảnh nóng” lên MXH. Ngày 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Tuấn để điều tra, làm rõ. Đánh sập đường dây cá độ hơn 2000 tỷ đồng: Ngày 7/12, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết vừa khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động tại địa bàn các tỉnh: Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP HCM. Bước đầu xác minh số tiền đánh bạc lên đến 2000 tỷ đồng... Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 15 ĐTDĐ, nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ô tô Santa Fe bốc cháy ngùn ngụt trên Đại lộ Thăng Long: Sáng 7/12, tại Km12 - Km13 Đại lộ Thăng Long hướng từ trung tâm Hà Nội đi Hòa Lạc, một chiếc xe Santa Fe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ huy Đội CSGT số 11 (Công an TP Hà Nội) xác nhận sự việc trên và cho biết:, chiếc xe Santa Fe mang biển kiểm soát Hà Nội đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy, không va chạm với phương tiện nào. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Phát hiện thi thể có nhiều vết bầm tím dưới sông: Ngày 7/12, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc một thi thể được tìm thấy dưới sông. Theo một số người dân có mặt gần khu vực này, nạn nhân là nam giới, khi được lực lượng cứu hộ trục vớt lên trên người có nhiều vết bầm tím. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo đúng quy định. Khởi tố thêm bị can vụ ngư dân bị hành hạ ở Cà Mau: Ngày 7/12, liên quan vụ 2 ngư dân bị hành hạ trên tàu cá, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Sử Chí Tâm để điều tra hành vi hành hạ người khác. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố bổ sung tội danh. Trước đó, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988), Nguyễn Công Toàn (SN 1988) và Đoàn Văn Hùng (SN 1984, cùng ở huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trộm xe máy rồi lao vào xe ba gác trong lúc tẩu thoát: Sáng 7/12 một đối tượng chưa rõ tên tuổi trộm chiếc xe máy BKS 63C1-106.94 của một hộ dân sống ven đường Đoàn Thị Nghiệp, đoạn thuộc TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi trộm xe, đối tượng đi đến đoạn ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho đã lấn trái đường, tông vào xe ba gác. Hậu quả khiến đối tượng bị thương nặng. Cháy lớn thiêu rụi 2 vựa ve chai và 2 quán cà phê: Sáng 7/12, lửa bất ngờ bùng lên ở vựa ve chai trên đường Cây Da, phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương. Do lúc này không có chủ nên công tác dập lửa tại chỗ không được tiến hành ngay. Ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng cháy lớn rồi lan sang quán cà phê mái lá nằm bên phải. Ngọn lửa tiếp tục cháy lan qua vựa ve chai khác cùng một quán cà phê nằm bên tay trái. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên 2 quán cà phê, 2 vựa ve chai tổng diện tích hàng trăm mét vuông đã bị thiêu rụi và đổ sập. >>> Xem thêm video: Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền. Nguồn: ĐTHĐT.

