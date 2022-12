Tin nóng 6/12: Thấy em ruột bị đánh, anh trai hành động dại dột

Thấy em ruột bị đánh, anh trai hành động dại dột: Khi đi mua rượu hai anh em Rơ Châm Đơn (SN 1995, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Gia Lai) mâu thuẫn với nhóm thanh niên cùng làng. Thấy em trai bị đánh, Đơn đã dùng dao đâm một người trong nhóm đó tử vong. Nạn nhân được xác định là Siu Tíu (SN 2000, trú cùng thôn). Ngày 6/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Rơ Châm Đơn để điều tra về hành vi Giết người. Bắt đối tượng đâm tài xế xe ôm cướp tài sản: Nguyễn Chí Thông (24 tuổi, quê tỉnh An Giang) thuê ông N.V.H. (64 tuổi) chạy xe ôm chở về huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi ông H. chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc ấp 5, xã An Viễn, Thông đã dùng dao đâm trọng thương ông H. rồi cướp chiếc xe. Ngày 6/12, Công an Trảng Bom đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Thông để điều tra, làm rõ. Nam thanh niên bị đâm tử vong trong lúc đi ăn: Đêm 5/12, anh L.H.D. (SN 2003, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) cùng hai người bạn ra khu vực đường Nguyễn Du, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar để ăn tối. Lúc này, anh D. thấy em gái họ của mình đi cùng với Lê Công Tuấn (SN 2004, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) nên khuyên đi về nhà thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, anh D. bị Tuấn dùng dao đâm trúng tay. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Bé trai rơi từ tầng cao chung cư xuống đất: Khoảng 8h5 ngày 6/12, tại tòa P08, khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân tại quảng trường tháp đồng hồ khu đô thị Times City phát hiện một bé trai khoảng 12 - 13 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống và tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Mai Động cùng Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt, điều tra nguyên nhân và giải quyết vụ việc. Cầm dao khống chế, quấn băng keo vào đầu, cướp tài sản cô gái tại tiệm hớt tóc: Thiếu nợ nhiều người, mất khả năng chi trả, Nguyễn Phú Nhé (SN 1990, trú quận Bình Tân, TP HCM) đến tiệm hớt tóc ở quận Bình Tân, khống chế nữ nhân viên là chị chị D. (SN 1991, quê Long An), quấn băng keo vào đầu cô gái rồi cướp tài sản. Nhé khai nhận, số tiền mà y cướp được của chị D. hơn 5 triệu đồng. Ngày 6/12, Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phú Nhé để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bắt nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lạc: Ngày 6/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Tô Quang Tuyến (SN 1967, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính - Kế hoạch, huyện Bảo Lạc) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bảo Lạc, Tô Quang Tuyến đã để xảy ra các sai phạm trong thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản gây thiệt hại tài sản nhà nước. Chập điện, cửa hàng tạp hóa bán đồ Tết ở Quảng Trị bị thiêu rụi: Sáng 6/12, người dân phát hiện cửa hàng tạp hóa Sáu Bé (tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) do bà Mai Thị Lan làm chủ phát hỏa và bốc cháy dữ dội. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều hàng hóa, tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện. Công nhân than Núi Béo bị đá rơi vào người tử vong: Ngày 6/12, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân Công ty CP Than Núi Béo tử vong. Nạn nhân là anh Lục Sơn G. (29 tuổi). Vào khoảng 4h45 cùng ngày, trong lúc làm việc tại hầm lò thuộc công trường khai thác số 2, Công ty cổ phần than Núi Béo, anh G. không may bị đá trên nóc lò rơi vào người dẫn đến bị thương nặng rồi tử vong. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Con trai ngáo đá chém chết bố, mẹ và bà nội. Nguồn: VTV 24.

