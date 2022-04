Tin nóng 6/4: Nghi phạm dùng quần treo cổ ngay tại phòng tạm giữ

Nghi phạm dùng quần treo cổ ngay tại phòng tạm giữ: Ngày 6/4, VKSND tỉnh Thái Bình cho biết, nghi phạm Nguyễn Danh Thi, (SN 1978, trú huyện Hưng Hà) đang bị tạm giữ từ ngày 27/3 đến ngày 30/3 về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy mới đây đã sử dụng chiếc quần dài đang mặc rồi treo cổ dẫn đến tử vong. Nữ nhân viên môi giới bất động sản tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 6/4, một số người bạn đến phòng trọ của chị T. D. (29 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) tá hỏa phát hiện chị D. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, trước đây nạn nhân D. làm chủ một quán ăn vỉa hè. Thời gian gần đây, D. chuyển hẳn sang nghề môi giới bất động sản tự do. Đột nhập vào nhà văn hóa thôn để trộm cắp tài sản: Nguyễn Vinh Đô (SN 1989, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã đột nhập vào nhà văn hóa thôn Lai Xá, xã Kim Chung, lấy trộm 1 chiếc tivi LG 65 inch. Khi bê chiếc tivi ra ngoài, đối tượng bị Công an xã Kim Chung phát hiện, bắt quả tang. Ngày 6/4, Đô đã bị Công an huyện Hoài Đức tạm giữ. Bắt giam 2 cán bộ ngân hàng tham ô tiền tỷ: Ngày 6/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Tiểu My (41 tuổi) và Vũ Thái An (34 tuổi), đều trú tại huyện Châu Phú - cùng giữ chức Phó trưởng phòng Kế toán – Ngân quỹ, kiêm nhiệm thủ quỹ tại Agribank Chi nhánh Châu Phú về hành vi “Tham ô tài sản”. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để cấu kết chiếm đoạt hàng tỷ đồng của cơ quan để trả nợ. Chồng chặn đường rạch mặt vợ: Do mâu thuẫn tình cảm nên H.H.L. (38 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã chặn đường chị N.T.N.Y (22 tuổi, trú cùng địa phương) đạp ngã xe và rạch mặt chị Y. gây thương tích xảy ra tại xã Tân Thành, TP Ngã Bảy. Ngày 6/4, Công an TP Ngã Bảy cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam L. Chém trọng thương 2 người vì tiếng nẹt pô xe: Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tiếng nẹt pô xe, Nguyễn Hồng Quân (SN 2000, trú TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) đã dùng dao tự chế tấn công khiến 2 người bị thương nặng. Ngày 5/4, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Quân. Cướp giật tài sản của người tàn tật bán vé số: Do không có tiền tiêu xài nên Hà Văn Hy (SN 1999, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã cướp 1 ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng của người tàn tật, di chuyển bằng xe lăn bán vé số trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ rồi bỏ trốn. Ngày 6/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ Hy để điều tra, làm rõ. Khởi tố lái xe biển xanh gây tai nạn khiến 2 người tử vong: Ngày 6/4, Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, ngụ phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa ) điều khiển xe biển xanh của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đã gây tai nạn khiến 2 người tử vong vào ngày 27/3. >>> Xem thêm video: Bình Dương: Liên tiếp phát hiện 2 người treo cổ tự tử trong nhà. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

