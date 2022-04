Tin nóng 5/4: Tìm nữ du khách “khoe mông” phản cảm ở Hội An

Tìm nữ du khách "khoe mông" phản cảm ở phố cổ Hội An: Tối 4/4, tài khoản MS PUIYI đăng tải hình ảnh cô gái cầm hoa đăng, ngồi trên chiếc thuyền giữa dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An. Trong ảnh cô gái mặc quần nội y và để lộ phần lớn vòng 3. Ngày 5/4, ông Tống Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An cho biết đang tìm tung tích cô gái ăn mặc phản cảm này. Điện giật làm chết thợ hồ và chủ nhà tại công trình xây dựng: Ngày 5/4, Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết, chiều 4/4, nhóm công nhân đang thi công công trình xây dựng nhà ở phường Hiệp An thì nam thợ hồ tên Sơn Phen (54 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) bị điện giật ngã xuống đất. Thấy vậy, chủ nhà tên Trịnh Thành Luông (49 tuổi) ngắt cầu dao rồi chạy ra ứng cứu nhưng cũng bị điện giật. Hậu quả khiến cả 2 tử vong. Đoạt mạng "vợ hờ" vì nghi ngờ có quan hệ ngoài luồng: Cho rằng chị N.T.C.T. (SN 2003, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) có mối quan hệ với người khác, Nguyễn Văn Bích (SN 1993, trú cùng quê) dùng dao đâm nhiều nhát khiến "vợ hờ" tử vong. Ngày 5/4, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Bích để điều tra, làm rõ. Đâm chết em họ vì mâu thuẫn nhỏ: Cho rằng em họ là anh T.V.X. (37 tuổi) có những lời nói "hỗn" với mình, Trần Khắc Hùng (48 tuổi, ngụ quận 4, TP HCM) giấu con dao trong người tìm đến nhà "nói chuyện" rồi đâm chết nạn nhân. Ngày 5/4, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Hùng để điều tra, làm rõ. Đột nhập vào cửa hàng "cuỗm" 20 chiếc điện thoại di động: Do ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, Lê Văn Dũng (SN 1990, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã đột nhập vào cửa hàng bán điện thoại di động ở xã Hoằng Thắng trộm cắp 20 điện thoại di động trị giá gần 100 triệu đồng. Ngày 5/4, Công an huyện Hoằng Hóa cho biết vừa bắt giữ Dũng để điều tra, làm rõ. Nợ nần túng quẫn, gã trai đánh liều cướp giật 20 chỉ vàng: Do nợ nần nên Đặng Ngọc Sơn (SN 1992, trú tại Nông Cống, huyện Thanh Hóa) đã vào tiệm vàng Huy Hường ở huyện Như Thanh giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp 20 chỉ vàng 9999 gồm kiềng, lắc tay, nhẫn và hoa tai, sau đó bỏ chạy. Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Pháp y Hậu Giang: Ngày 5/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết vừa tiến kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Ni - Bí thư Chi bộ, GĐTrung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế Hậu Giang do lập quỹ trái phép, báo cáo tài chính không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị… Ngủ trên đường ray, nam thanh niên bị tàu cán tử vong: Rạng sáng 5/4, tại khu vực đường Ga Quán Triều - Lưu Xá thuộc TP Thái Nguyên, anh Phạm Hồng Sơn (SN 1971, trú Hà Nội) điều khiển tàu phát hiện một nam thanh niên đang nằm ngủ, người vắt ngang sang đường tàu. Lái tàu đã bấm còi, kéo phanh gấp nhưng không kịp khiến thanh niên trên tử vong tại chỗ. >>> Xem thêm video: Đối tượng nghi ngáo đá chém người trọng thương giữa phố. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

