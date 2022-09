Tin nóng 1/9: Chó pitbull nặng 40kg cắn chết chủ nhà giờ ra sao?

Chó pitbull nặng 40kg cắn chết chủ nhà giờ ra sao?: Ngày 1/9, UBND xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi con chó Pitbull cắn bà D. D. (SN 1958; ngụ thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ) trọng thương dẫn đến tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, gia đình này đã mang con chó này đi tiêu hủy. Được biết, con chó này được gia đình bà D. nuôi được hơn 1 năm và nặng khoảng 40 kg.. Cãi nhau, người đàn ông rút súng giả dọa bắn bạn gái: Tại quán cà phê Đà Nẵng Garden (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chị N.T. L (SN 1983, tạm trú quận Cẩm Lệ) và bạn trai là L.A.H (SN 1987, trú Liên Chiểu) xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, H. đã rút súng giả uy hiếp chị L. Vụ việc khiến quán cà phê náo loạn. Ngày 1/9, Công an quận Cẩm Lệ cho biết đã lập hồ sơ xử lý đề điều tra mở rộng vụ án. Vườn bí rộng 500 m2 bị kẻ gian chặt phá: Ngày 1/9, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết đang truy tìm thủ phạm phá hoại vườn bí của người dân địa phương. Được biết, vườn bí rộng khoảng 500 m2 này là của ông Nguyễn Văn Bình (58 tuổi, trú xã Thanh Chi). Theo ông Bình, vườn bí được trồng gần 3 tháng, đang kỳ thu hoạch từng đợt thì bị kẻ gian chặt phá. Nhân viên tín dụng lừa đồng nghiệp vay tiền tỷ rồi bỏ trốn: Nguyễn Thanh Quang (40 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - nhân viên tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng B.V chi nhánh Đà Nẵng) nói dối đồng nghiệp - anh V.N.L (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về việc đang huy động vốn để giúp một công ty tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng B.V. Tin tưởng anh L. cho Quang vay 2 lần tổng 7 tỷ đồng, có được tiền đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 1/9, ông an TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam Quang để điều tra, làm rõ. Người phụ nữ dùng tiền âm phủ để lừa đảo, trộm cắp tài sản: Sau khi ra tù, Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, trú huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đếnTP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuê khách sạn ở, sau đó mua tiền âm phủ để thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản. Ngày 1/9, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ Phượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Bị vây đánh tại đám cưới, thanh niên đâm chết người: Bị nhóm thanh niên vây đánh khi đi dự đám cưới tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, Phạm Ngọc Sơn (SN 1999; trú xã Uar, huyện Krông Pa) đã lấy dao mang theo đâm một nhát khiến một trong những người đánh mình tử vong. Ngày 1/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra làm rõ. Thanh niên trả giá đắt vì đưa bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ: Tạ Văn Chính (SN 1998, trú huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã đưa cháu N.T.Q.N (SN 2010, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi giao cấu. Ngày 1/9, Công an huyện Bình Xuyên cho biết, vừa bắt giữ Chính để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hai vợ chồng tử nạn trên đường đến bệnh viện: Sáng1/9, tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị, ông Lê Đức T. (SN 1940) điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Q. (SN 1945, cùng trú tại huyện Vĩnh Linh) đã đâm vào phía sau xe ô tô đầu kéo đang dừng bên đường để sửa chữa. Vụ tai nạn khiến ông T. và bà Q. tử vong, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, sáng nay 2 vợ chồng ông T. và bà Q. đi vào bệnh viện sớm để khám bệnh. >>> Xem thêm video: 2 cha con bị tử vong vì chó dại cắn. Nguồn: ĐTHĐT.

