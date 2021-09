Tin nóng ngày 5/9: Bé gái mang song thai sau hơn 5 tháng bị hiếp dâm

Bé gái mang song thai sau hơn 5 tháng bị hiếp dâm: Cháu T.T.N, SN 2008, trú tại thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tố cáo việc từ tháng 2/2021, bé N. bị một thanh niên lạ mặt hiếp dâm ở vườn cà phê rồi đe dọa không nói với ai. Ngày 20/7, phát hiện bụng bé to nên gia đình đưa đi siêu âm, bé có thai đôi hơn 5 tháng. Hiện CA huyện Đắk Mil đang điều tra, làm rõ. Đốt giấy tờ khiến căn nhà bốc cháy, một người tử vong: Sáng 5/9, căn nhà hai tầng tại đường số 14A phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bị cháy, bên trong có 3 cha con bị mắc kẹt. Hậu quả, anh V.T.Đ (SN 1975) tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Đ. bị bệnh tâm thần, khi đốt các giấy tờ dẫn đến cháy. Tông chốt kiểm dịch còn đánh công an: Chiều 4/9, Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chạy xe máy qua chốt kiểm dịch COVID-19, tông đổ barie rồi bất ngờ lao vào tấn công anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ Công an xã Hòa Phong làm nhiệm vụ tại chốt. Ngày 5/9, Tâm tạm giữ hình sự về hành vi "Chống người thi hành công vụ". 15 nam, nữ thuê biệt thự tổ chức… tiệc ma túy: Rạng sáng 5/9, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) phát hiện biệt thự cho thuê tại thôn Đại Quang, xã Ngọc Thanh có nhóm nam, nữ sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 1 túi nilon có 2 mảng viên nén là ma túy tổng hợp MDMA; 2 túi nilon chứa ketamin. Test nhanh ma túy có 15/18 đối tượng dương tính. Kho chứa thuốc trị COVID-19 không rõ nguồn gốc: CA tỉnh Bình Dương cùng Cục QLTT tỉnh vừa kiểm tra hành chính Chi nhánh Công ty TNHH TM kỹ thuật xây dựng SH-XY (TP Thuận An) phát hiện trong kho hơn 10.000 sản phẩm thuốc, khẩu trang, đồ bảo hộ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (trị giá khoảng 600 triệu) nhưng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau bữa nhậu, lái xe công trình bị đồng nghiệp đâm tử vong: Tối 29/8, tại thôn Bản Nhang (thuộc xã Liên Hội, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), sau khi ăn cơm, uống rượu giữa Nông Văn Hằng (SN 1994, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) và Lương Minh Hạnh (SN 1985, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) xảy ra mâu thuẫn. Hạnh đã dùng dao đâm Hằng dẫn đến tử vong. Ngày 5/9, Hạnh bị khởi tố, bắt giam về tội "Giết người". Sử dụng giấy tờ quân đội giả đưa người từ Đồng Nai về TP.HCM: Sáng 5/9, tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện ôtô do Nguyễn Đức Bảy (SN 1974, trú tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM) sử dụng giấy tờ giả người của quân đội để chở 4 người khác đi từ TP.HCM về Đồng Nai để thu tiền. >>> Mời độc giả xem thêm video Kiểm tra ô tô phóng bạt mạng trên cao tốc, CSGT phát hiện điều bất ngờ. (Nguồn:Người Lao động)

