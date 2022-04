Tin nóng 4/4: Ép người tình của chồng ghi giấy nợ 120 triệu đồng

Ép người tình của chồng ghi giấy nợ 120 triệu đồng: Lê Thị Thìn (SN 1980, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã thuê người theo dõi chồng và người tình vào nhà nghỉ, sau đó ép tình địch ký vào giấy vay nợ 120 triệu đồng đồng thời, bắt chồng và người tình của chồng lên giường nằm để quay video lại. Ngày 4/4, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thìn và đồng phạm. Chủ nợ dùng dao đâm tử vong con nợ: Nhiều lần đòi tiền không được, thấy con nợ là Lâm Thành Nam (34 tuổi, ngụ Cầu Ngang, Trà Vinh) xách giỏ đựng gà đi ngang qua nhà mình, Nguyễn Tiến Ngân (37 tuổi, trú cùng huyện) đã cầm dao tự chế đuổi theo và đâm chết nạn nhân. Ngày 4/4, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Ngân để điều tra, làm rõ. Trói bảo vệ, cướp hàng chục điện thoại và đồng hồ: Do thiếu tiền tiêu sài, Nguyễn Minh Chức (25 tuổi, trú Giao Thủy, Nam Định) đã đột nhập siêu thị Điện Máy Xanh ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi trói bảo vệ, cướp đi hàng chục điện thoại, đồng hồ..., trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngày 4/4, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Chức về tội 'Cướp tài sản'. Cụ ông 82 tuổi mất 5,5 tỷ đồng sau cú điện thoại: Ngày 4/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ về ông T. (82 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) sau khi nghe điện thoại của một đối tượng tự xưng là công an thông báo ông T. liên quan một vụ án đang điều tra và yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó, ông T. phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỷ đồng. Trộm cả giàn rạp phục vụ đám ma: Lợi dụng thời tiết mưa gió, Hoàng Đức Thắng (SN 1989) và Trương Công Nhật Lâm (SN 1995, đều trú tại TP Đồng Hới) đã đột nhập khu vực nghĩa trang Đá Bạc thuộc phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới) lấy cắp giàn rạp phục vụ đám ma. Ngày 4/4, Công an phường Đồng Sơn cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. Truy tìm kẻ chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng: Sau khi làm thủ tục vay ngân hàng 5 tỷ đồng, Huỳnh Trâm Thức (SN 1988, trú thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) viết giấy mượn nợ 3,2 tỷ đồng và bỏ trốn từ năm 2019 đến nay. Ngày 4/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ra quyết định truy nã người này trên toàn quốc. Mâu thuẫn trong khu trọ, một người bị đánh tử vong: Cùng đến xóm trọ ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tìm người quen, Trương Ngọc Vũ (37 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) và anh Đ.N.L. (41 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến anh L. tử vong. Ngày 4/4, Công an TP Vũng Tàu cho biết đang điều tra, làm rõ. Khởi tố vụ án phóng hỏa đốt xe máy khiến 6 người thương vong: Ngày 4/4, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 và “Huỷ hoại tài sản” trong vụ hoả hoạn tại khu nhà trọ tại phường Phú Đô khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

