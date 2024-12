Chủ nhật cuối cùng năm 2024, Á hậu Huyền My làm gì?

Trên trang cá nhân, mới đây Á hậu Huyền My đã đăng tải việc bản thân làm vào ngày Chủ nhật cuối cùng năm 2024 và khiến fan chú ý đặc biệt. Thay vì thả lỏng bản thân, vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2024, Huyền My lại lao vào công việc MC thể thao. Huyền My chụp lại những công đoạn chuẩn cho bản thân trước khi lên sóng dẫn chương trình thể thao vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2024. Với những góc ảnh này, fan nhanh chóng chú ý tới nhan sắc của Huyền My. Dường như cô nàng vẫn rất tươi tắn và luôn xinh đẹp. Từng cử chỉ, góc mặt của Huyền My được fan đánh giá vô cùng sang trọng và chuyên nghiệp khi lên sóng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, những bức ảnh khoe công việc vào ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2024 của Huyền My nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích và thả tim từ fan. Vài năm gần đây, Á hậu Huyền My hạn chế các hoạt động showbiz, tập trung vai trò MC chương trình thể thao My Club. Trên trang cá nhân, ngoài việc khoe ảnh khi chuẩn bị lên sóng trực tiếp các sự kiện thể thao, Nguyễn Trần Huyền My thường cập nhật các chuyến du lịch cùng gia đình. Sau 10 năm giành Á hậu, sắc vóc của người đẹp gốc Hà thành được đánh giá ngày càng nóng bỏng. Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London.

